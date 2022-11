Tenta di rapinare un supermercato a Marsala, in provincia di Trapani, e viene arrestato dalla Polizia di Stato dopo essere stato identificato grazie alle immagini di videosorveglianza installate nell’esercizio commerciale.

La rapina nel supermercato di Marsala

Nei giorni scorsi, a Marsala, la Polizia di Stato ha tratto in arresto M.F., di 28 anni, ritenuto il presunto autore del reato di rapina aggravata in danno di un supermercato della periferia della città di Marsala.

L’uomo entra nel supermercato e minaccia il cassiere

L’uomo era sottoposto alla misura di prevenzione personale del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore di Ragusa, con divieto di far ritorno nel territorio del comune di Ispica (RG) per un periodo di 3 anni quando, nel corso della mattinata del 2 novembre, dopo essersi introdotto, armato di un taglierino, all’interno di un esercizio commerciale, è andato nella postazione della cassa, minacciando con l’arma la dipendente ed asportando la somma ivi custodita.

Identificato e arrestato dalla polizia di Stato

L’uomo, fuggito dopo aver commesso la rapina, è stato rintracciato nel corso della notte dai poliziotti del Commissariato di polizia di Stato marsalese.

Incastrato dalle immagini della videosorveglianza

Fondamentali per le Indagini sono state le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza in dotazione al supermercato che hanno consentito di identificare l’autore della rapina il quale, al momento dell’arresto, indossava ancora gli stessi indumenti indossati al momento della rapina.

È stato portato in carcere

L’uomo, già sottoposto alla misura di prevenzione, sussistendo gravi indizi di colpevolezza a suo carico in merito alla rapina consumata, è stato tratto in arresto anche fuori dalla flagranza di reato.

Il rapinatore, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trapani.