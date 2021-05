Dal 2 giugno

“I locali nel centro commerciale Poseidon sono pronti per ospitare l’hub vaccinale, attrezzato e arredato in parte dalla direzione e in parte dal Comune su indicazioni del comitato sanitario a seguito di numerosi sopralluoghi, di Daniela Faraoni, direttore dell’Asp 6 Palermo, stamattina mi ha assicurato tutto il suo interessamento per attivare il centro vaccinale il 2 giugno prossimo.

Sarebbe una bella festa della Repubblica Aspettiamo notizie certe su date orari e modalità di accesso”.

Lo dice il sindaco, Giovi Monteleone, che invita i carinesi a recarsi al centro vaccinale del Poseidon. Seppure sotto controllo, l’emergenza Covid non è ancora finita.

“Occorre vaccinarsi senza paura – aggiunge il sindaco – I dettagli su eventuali prenotazioni e orari per i vaccini saranno forniti in tempo utile con tutti i mezzi di informazione disponibili”.