Sarà nuovamente interrogato nel pomeriggio il comandante del veliero di lusso Bayesian, il neozelandese James Cutfield, come persona informata sui fatti.

Al comandante saranno poste alcune domande in relazione alle testimonianze degli ospiti del natante e dei membri dell’equipaggio e dopo che gli inquirenti hanno acquisito le immagini del robot subacqueo inviato sul fondale dove giace il Bayesian dopo il naufragio.

Tra le domande che saranno poste al capitano ci sarà quella relativa ai portelloni laterali (erano chiusi o aperti?) e alla posizione della deriva. Le autopsie sui cadaveri delle vittime dovrebbero cominciare la prossima settimana dopo la notifica degli avvisi di garanzia che ipotizzano i reati di naufragio e omicidio colposo. Gli esami sono irripetibili quindi gli eventuali indagati dovranno nominare consulenti di parte.

Stasera momento preghiera per le vittime a Porticello

Un momento di preghiera si svolgerà stasera sul lungomare di Porticello in memoria delle sette vittime del nubifragio del veliero Bayesian. Parteciperanno tutte le forze dell’ordine impegnate nelle operazioni di recupero dei sette morti della tragedia avvenuta in mare. A celebrare il momento di preghiera don Vincenzo Buscemi il parroco della chiesa Madonna del Lume di Porticello e Giovanni Pipia parroco della basilica Soluntina di Santa Flavia. Un momento di riflessione e di ricordo di quanto successo questa settimana da quando attorno alle 4 del mattino di lunedì 19 agosto una bufera ha colpito la zona di Porticello Santa Flavia.

Il Bayesian, una barca a vela di 56 metri battente bandiera del Regno Unito, con scafo e sovrastruttura in alluminio e ponti in teak, è affondato in pochi minuti mentre era in rada a Porticello (PALERMO). L’imbarcazione, di proprietà di Mike Lynch e della moglie Angela Barcares, ha trascinato in acqua le 22 persone a bordo: 12 passeggeri e 10 membri dell’equipaggio. Le vittime del disastro sono state Recaldo Thomas, cuoco di bordo; Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International; sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer; l’imprenditore britannico Mike Lynch; la figlia Hannah Lynch; il legale di Lynch, Chris Morvillo; sua moglie Neda Morvillo.

Bayesian: hotel Zagarella ancora blindato

L’hotel Domina Zagarella a Santa Flavia (Palermo) dove si trovano i 9 componenti l’equipaggio della barca a vela di lusso Bayesian, naufragata a Porticello, è sempre blindato e off limits ai giornalisti.

C’è un via vai di automobili della polizia di Stato e della Capitaneria di porto. I responsabili dell’albergo non hanno ricevuto indicazioni sulla permanenza dei nove dopo che ieri i sei passeggeri del Bayesian, compresa la proprietaria ufficiale Angela Barcares, moglie del tycoon Mike Lynch e madre di Hannah, entrambi morti nel naufragio, hanno lasciato lo Zagarella per imbarcarsi su un jet privato e raggiungere Londra. Si attende in queste ore la delega della Procura di Termini Imerese per le autopsie sulle sette vittime del naufragio ed è atteso anche l’interrogatorio del capitano dell’imbarcazione, il neozelandese James Cutfield.

Nel tratto di mare di fronte Porticello dove è affondata l’imbarcazione non vi sono natanti se non una barca della Capitaneria perchè la zona è interdetta alla navigazione. Porticello è tornato alla normalità dopo che forze dell’ordine, Capitaneria e volontari hanno terminato le operazioni di recupero dei corpi delle vittime lasciando liberi strade e molo.