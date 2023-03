La ventiquattresima puntata

Il Palermo trova gol, vittoria e la zona play off col Modena, nella prima partita senza Matteo Brunori costretto ai box per infortunio.

Senza il bomber rosanero, a segno 14 volte in campionato, la squadra ha trovato in una sola volta cinque reti con cinque marcatori diversi, tre di questi alla prima rete in rosanero, leggasi Tutino, Aurelio e Vido.

Una squadra che segna tanto ma che subisce tanto perché anche con gli emiliani il Palermo ha subito ed ha sofferto. La doppietta di Strizzolo con la quale il Modena ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1 fa parte delle ombre di una prestazione corale che nella ripresa è stata rivoluzionata da 4 reti all’attivo.

Se ne è parlato nella ventiquattresima puntata di Rosanaenero Web & Tv, la trasmissione, condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone. Come sempre tanti i commenti degli spettatori da tutta Italia.

Palermo più forte senza Brunori?

Soleri si è confermato ed anzi ha segnato finalmente anche da titolare, Tutino ha dimostrato di essere un attaccante di categoria non solo per il gol ma anche per aver messo in difficoltà la difesa emiliana. E poi anche Vido è stato utile, utilissimo, alla causa riuscendo in pochi minuti dal suo ingresso in campo a procurarsi ed a trasformare un calcio di rigore.

All’improvviso una varietà in attacco e tante alternative a Brunori che fino alla vigilia della partita col Modena erano inimmaginabili.

Geraci ha detto in trasmissione “Il Palermo è sulla buona squadra. Non è una squadra perfetta ma c’è da aspettarsi che pian piano diventi una formazione di livello superiore nel senso che avrà meno differenza di prestazione tra il primo ed il secondo tempo o, comunque, tra una frazione e l’altra. La squadra ha comunque fatto un salto tecnico importante”.

Difesa con ombre

La difesa è il reparto che ha funzionato meno bene. Soprattutto, è evidente, nel primo tempo. Graves non è stato al meglio così come Nedelcearu lasciato sul posto in occasione del primo gol di Strizzolo. L’assenza di Marconi si è fatta sentire.

Ora la pausa

A Girona sarà importante ricaricare le batterie. La pausa di due settimane servirà anche al recupero di alcuni infortunati: leggasi Brunori che però difficilmente potrà essere in campo al ritorno in campionato fissato per l’1 aprile. Per quella data ci sarà il Parma ad attendere i rosanero, Corini sconterà la seconda ed ultima giornata di squalifica per l’espulsione diretta col Cittadella. Sarà la prima di otto finali che potrebbero portare il Palermo ai play off. In studio si è parlato del calendario ma non inganni il fatto che i siciliani debbano affrontare le ultime cinque in classifica. Sarà lotta aperta ad ogni match: nessuno regalerà nulla.

Non ci sarà in ritiro Nedelcearu che è stato convocato nella nazionale romena per le partite di qualificazione agli Europei con Andorra e poi con la Bielorussia.