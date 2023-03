I temi della ventiquattresima puntata

Avvio da incubo, riscossa ed un secondo tempo scoppiettante con 5 reti, una vittoria e la zona play off riconquistata. Il Palermo strapazza 5-2 il Modena e conquista l’ottavo posto tornando alla vittoria dopo 6 turni e 5 pareggi di fila. Un successo che arriva dopo l’assenza per infortunio del bomber Brunori, con Di Mariano in panchina per noie fisiche e con diversi infortunati. Se da un lato la difesa deve comunque trovare una propria grana. L’attacco, di contro, sembra aperto a nuovi orizzonti. Tutino a segno per la prima volta, Soleri sempre più decisivo. E poi Verre, Aurelio ed anche Vido.

Un nuovo avvio da incubo

E’ però il Modena a partire bene. Strizzolo viene servito da Tremolada e dopo appena 3′ minuti lascia sul posto Nedelcearu e batte in uscita Piglaicelli.

La prima volta di Tutino

Il Palermo non convince però trova il pareggio con Tutino alla sua prima rete in rosanero. In precedenza il numero 7 aveva segnato in fuorigioco.

Strizzolo punisce ancora la difesa rosanero

Ma è ancora il Modena a trovare la via della rete. Ancora Tremolada in veste di assistmen per Strizzolo che buca ancora centralmente la difesa rosa.

Soleri pareggia

In avvio di ripresa Soleri di testa raccoglie un cross di Valente e segna il pareggio. Per lui terzo gol in campionato e prima rete da titolare.

Furbizia Verre

Poco dopo Verre approfitta di un clamoroso errore della difesa dei Canarini. Il centrocampista proveniente dalla Sampdoria ruba il pallone ed appoggia a porta vuota il 3-2

Festa del gol rosanero

Il Palermo questa volta non si ferma e continua ad attaccare. Aurelio di testa firma il 4-2 e poi Vido appena entrato si procura e trasforma un penalty.

Ora pausa e partenza per Girona

Il campionato ora va in pausa. La serie B torna l’1 aprile con l’altra sfida play off a Parma. Squadra intanto in ritiro a Girona, in Spagna, dal 21 al 25 marzo. Per quei giorni i rosanero saranno ospiti al centro sportivo La Vinya, ospiti del Girona Futbol Club che milita nella Liga spagnola (la massima serie iberica) ed è un altro team della famiglia del City Football Group.

Tutti gli allenamenti saranno a porte chiuse. Sarà cura dell’area comunicazione del Palermo mettere a disposizione degli operatori dell’informazione contenuti foto e video della settimana. Al momento non sono state annunciate amichevoli ma non è escluso che ci sia il tempo e lo spazio per farne in modo da prepararsi al meglio per il rientro in campionato fissato per l’1 aprile col Parma per la 31ma giornata.

Una pausa che servirà a recuperare anche i tanti infortunati ed a provare ad organizzare una lunga volata che potrebbe regalare tanto.