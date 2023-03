La ventitreesima puntata

Il pirotecnico pareggio di Cittadella sta stretto sia al Palermo che ai tanti appassionati. Il 3-3 fotografa un momento di stasi della squadra che dopo un avvio sconcertante e del tutto simile a quello di Perugia ad inizio anno, si è trovata sotto di due reti in venti minuti, ha avuto la forza di recuperare e di passare in vantaggio ma non l’ha saputo gestire rischiando anche di perdere nel finale.

Contrariamente ad altre occasioni, il quinto pareggio consecutivo del Palermo è sicuramente una occasione perduta. Ed anche grande. La zona play off rimane vicina a due lunghezze grazie all’estremo equilibrio del campionato di serie B, ma c’è tanto, troppo, rammarico.

Se ne è parlato nella ventitreesima puntata di Rosanaenero Web & Tv, la trasmissione, condotta in studio da Guido Monastra con Fabrizio Vitale che ha visto collegati, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre.

Tantissimo lo spazio, come di consueto, ai messaggi dei tifosi con quasi 200 messaggi giunti durante la trasmissione. E come sempre tanti hanno criticato la squadra ed anche Corini.

Rimonte subite, capitolo infortuni e tant’altro

Il risultato finale, dunque, narra di una squadra che subisce troppe rimonte, ma anche che in questo momento ha a che fare con diversi infortuni: leggasi Marconi e Brunori che non saranno in campo con il Modena.

Troppi inoltre i gol subiti con una difficoltà comunque ad andare in rete. Al di là dei tre gol segnati nella partita col Cittadella. Insomma, una squadra che non sa sfruttare le proprie qualità tecniche.

“I nuovi arrivati avrebbe dovuto dare maggior personalità”

Geraci ha sottolineato “Mi aspettavo che l’arrivo dei nuovi desse maggiore personalità alla squadra ma invece non è così. Resta il fatto comunque di una stagione positiva perché si è in linea con gli obiettivi della società: il mantenimento della categoria”.

I numeri parlano a supporto del commento. Pochissimi i gol dalla panchina ed il solo Soleri è riuscito a segnare ed a portare punti in dote alla squadra. Tutino dal canto suo a Cittadella non ha fatto molto e pur essendo presente nell’azione del momentaneo 2-3 di Di Marino (come ha ricordato Vitale) ha però inciso molto poco sull’azione.

Occorre una scossa

Ma è chiaro che a questo punto della stagione occorra una scossa. Il Palermo venerdì 17 affronterà al Barbera il Modena e poi ci sarà il riposo. Bisognerà fare uno sforzo per tornare alla vittoria per tornare a sognare legittimamente un posto nei play off. Mancheranno Marconi e Brunori. Se il difensore centrale può essere sostituito con Bettella o con Graves, il bomber principe della squadra di Corini ha fin qui tirato la carretta ed è un uomo “insostituibile”. Bisognerà trovare una quadra di massima per essere efficaci dal punto offensivo.

Tutino potrebbe avere la sua chance dal primo minuto e quasi certamente potrebbe essere affiancato da Edoardo Soleri che quando non segna da subentrante riesce comunque a fare il suo in avanti ed a fornire assist.