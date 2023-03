I TEMI DELLA VENTITREESIMA PUNTATA

Tre gol, un punto, quinto pareggio consecutivo e mille rimpianti. Il Palermo a Cittadella impatta 3-3 al termine di una partita dai mille volti.

Un pareggio che comunque lascia aperte tutte le possibilità alla squadra di Eugenio Corini di potersi giocare un posto per i play off nel rush finale di questo campionato.

Questi ed altri gli argomenti trattati nella ventitreesima puntata di Rosaenero Web & Tv

Approccio rivedibile

Ma la partita del Palermo è iniziata malissimo. Dopo 4 minuti Maistrello porta in avanti il Cittadella con una difesa rivedibile. Stesso dicorso a metà della prima frazione quando Antonucci trasorma il rigore del 2-0 con i rosa che fino a quel momento si erano limitati ad un apio di conclusioni dalla distanza.

Reazione

La reazione del Palermo però è arrivata e conferma la crescita del progetto. Di Mariano dagli 11 metri spiazza il portiere del Cittadella. Poi nel finale del primo tempo Brunori segna uno dei gol più belli in questa stagione.

Nella ripresa Soleri lavora un buon pallone servendo ancora Di Mariano al quarto gol personale.

La nuova beffa

Poi la beffa: il pareggio di testa di Maistrello con i padroni di casa che hanno avuto anche la possibilità di trovare il gol del ko.

Di Mariano ritrovato

La nota positiva è certamente la doppietta di Di Mariano che con i granata ha avuto un impatto devastante ed è stato decisivo sotto porta.

Brunori gol e sostituzione, adesso l’attesa

Applausi anche per Matteo Brunori che con il suo 14mo gol in campionato ha fatto spellare le mani dagli applausi anche i tifosi avversari. Poi l’infortunio e l’apprensione per sapere l’esito degli esami clinici. Sarà disponibile per la partita col Modena?

Difesa da rivedere

Ma la difesa ha scricchiolato. L’assenza di Marconi si è fatta sentire. E Bettella non è stato irreprensibile. In generale si sono riviste amnesie sanguinose che ogni fanno riemergere i ricordi dei periodi neri.

Col Modena nuova opportunità per avvicinarsi ai play off

Nuovo scontro diretto per venerdì 17 marzo, in barba alla scaramanzia. Il Palermo riceverà al Barbera il Modena per la 30ma giornata. Di fronte la nona contro la decima. Se i rosa vogliono pensare in grande, dovranno evitare il sesto pareggio e puntare ai tre punti.