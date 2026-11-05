Un nuovo presidio del 118 per il quartiere Oreto e per tutta l’area sud-est di Palermo. È stata firmata oggi la convenzione tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò, il presidente dello Iacp di Palermo, Francesco Riggio, il direttore generale dello Iacp, dott. Giuseppe Chiarelli, e il direttore del 118, Fabio Genco, per l’apertura in via Oreto 474/476 di una nuova “Area di emergenza” di pronto intervento.

La nuova postazione sorgerà in due magazzini messi a disposizione dallo Iacp di Palermo, a pochi metri dall’ingresso dell’autostrada Palermo-Catania. Una posizione strategica, che permette alle ambulanze di raggiungere rapidamente sia i quartieri sia l’asse autostradale. È già stato redatto il progetto esecutivo per adeguare i locali all’uso del 118.

I lavori di ripristino saranno finanziati dall’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. Dall’arrivo del finanziamento serviranno 60 giorni per la consegna e l’apertura della nuova postazione.

Il punto 118 servirà il quartiere Oreto e tutta l’area sud-est della città: Brancaccio, Settecannoli, Falsomiele, Bonagia e Romagnolo, garantendo soccorsi più rapidi e una presenza stabile del 118 in una delle zone più popolose di Palermo.

“Questo è un risultato atteso da tempo dal territorio – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità, Alessandro Aricò – Mettiamo un bene pubblico al servizio della salute delle persone. Un’ambulanza che arriva qualche minuto prima può salvare una vita. Con questa convenzione la Regione porta il 118 dove serve, accanto a migliaia di famiglie che lo chiedevano da anni. Ringrazio il presidente Riggio, il direttore generale Chiarelli e il direttore Genco per il lavoro fatto insieme. Il governo Schifani continua a investire nei quartieri di Palermo con fatti concreti”.

L’intervento si aggiunge alle azioni del governo regionale per le periferie di Palermo e per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che fa capo all’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità: a gennaio 2026 lo Iacp di Palermo è tornato ad avere un presidente e un consiglio di amministrazione dopo 17 anni. A giugno 2026 Regione, Iacp di Palermo e Federcasa hanno firmato l’intesa per uno sportello dedicato agli inquilini delle case popolari. la Regione ha sbloccato 50 milioni di euro di fondi ex Gescal per il recupero dei quartieri più fragili della città.