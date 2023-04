I temi della ventiseiesima puntata

Delusione. La sconfitta del Palermo al Tardini di Parma per 2-1 lascia scontenti tutti. Per come è maturata e per quello che ne ha derivato. Il ko fa uscire la squadra di Eugenio Corini dalla zona play off che comunque rimane estremamente vicina se non attaccata.

Ma fa riflettere la modalità della sconfitta contro un Parma non certo irresistibile. Se ne è parlato nella ventiseiesima puntata di Rosanaenero Web & Tv, la trasmissione, condotta in studio, in questa occasione, da Guido Monastra con Fabrizio Vitale collegato in esterna. Ad accompagnare i due conduttori, come sempre, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone. La puntata, come tradizione, è andata in onda alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre. Come sempre tanti i commenti degli spettatori da tutta Italia.

Una grande occasione persa

Tutti d’accordo in studio sul fatto che il Palermo abbia perso una grande occasione contro un Parma che se dal punto di vista tecnico è pur sempre una delle migliori formazioni della cadetteria ma sul piano del gioco non ha prodotto granché soprattutto nel primo tempo.

Fabrizio Vitale ha commentato “E’ una grande occasione persa che deve far riflettere il Palermo è quella di arrivare all’appuntamento dopo due settimane di pausa con ben 7 infortunati (escludendo Elia e Stulac). Il grande tema è questo: come mai si sia arrivati a questa partita così importante con tutti questi indisponibili che, peraltro, hanno anche dei recuperi lunghi”.

Critiche dei tifosi a Corini per le sostituzioni

Tanto spazio, come sempre, ai messaggi degli appassionati che sono intervenuti con messaggi suoi social. C’è chi si è lamentato per l’entrata tardiva di Damiani, autore peraltro del buon passaggio che ha messo Valente in condizioni favorevoli per battere Buffon, che è entrato a meno di 10 minuti dal termine al posto di Gomes.

Critiche anche a Buttaro che è stato difeso da Monastra “E’ invece un giocatore che sta crescendo e che davanti a sé ha un intoccabile come Mateju”. I rosa hanno giocato con una difesa inventata che però non ha subito troppi pericoli. Sono state regalate cose al Parma che non dovevano essere regalate.

L’entrata in campo di Brunori

Il cambio di Brunori. Geraci ha sottolineato: “O pensi che Brunori abbia il colpo di fortuna e risolva la partita ed allora si mette dentro o si pensa di doverlo adattare al rientro in piene condizioni. Non mi pare però che quel pezzo di partita possa far dire di essere soddisfatti. Voglio un uomo che se entra sia in grado di fare la differenza” ha detto Geraci.

Cosenza avversario difficile

Ma si pensa anche al prossimo avversario per non perdere contatto con la zona play off. Lunedì dell’Angelo (Pasquaetta) il Palermo torna in casa per affrontare il Cosenza. Squadra ostica che un mese fa versava in condizioni critiche e che adesso si è ripresa con tre vittorie di fila per 1-0 con le ultime due rifilate ai danni del Frosinone in trasferta e del Pisa.

In studio hanno detto “Ci vogliono gli attributi. un po’ come è successo col Modena dove la partita è iniziata male. Ci vuole quello che a Parma non si è visto e l’alibi delle assenze non sempre può reggere”.

Insomma, lunedì 10 aprile il Palermo ha l’obbligo di vincere. Ed a tal proposito, Rosaenero Web & Tv andrà in onda il martedì allo stesso orario consueto.