La ventiseiesima puntata

Il Palermo cade a Parma dopo sei risultati utili ed esce dalla zona play off che rimane però estremamente vicina. Tanto il rammarico per la sfida del Tardini. I rosa giocano un buon primo tempo e dopo esser passati in svantaggio trovano il pareggio con Edoardo Soleri. Poi nella ripresa i ducali alzano il baricentro e trovano il 2-1 con Coulibaly che sfrutta una respinta non perfetta di Pigliacelli su tiro dell’ex Vasquez e contemporaneamente una uscita sbagliata di blocchi di Buttaro con non mette in fuorigioco il giocatore parmense.

Questo ed altri argomenti nella ventiseisesima puntata di Rosaenero Web & Tv condotta in studio da Guido Monastra e Fabrizio Vitale con Salvatore Geraci e Giuseppe Leone collegati che andrà in onda lunedì 3 aprile alle 14 su BlogSicilia e Stadionews24 ed alle 18 su VideoRegione canale 14 del digitale terrestre e, come sempre, da voce ai tifosi che sempre più numerosi mandano i messaggi sulle pagine Facebook delle due testate.

Palermo con troppe assenze

Quello che ha giocato a Parma è stato un Palermo in emergenza con troppe assenze ad una difesa rivoluzionata vista l’essenza di Marconi e Nedelcearu. Corini ha avuto scelte obbligate mandando una formazione priva anche di Sala, Di Mariano e del bomber Brunori che però è stato poi chiamato in causa nell’ultima mezz’ora.

Continua la tradizione negativa dopo le pause

Continua la tradizione negativa del Palermo con le pause. I rosanero dopo le soste non sono mai riusciti a vincere.

I precedenti parlano chiaro: 1 ottobre ko interno col Sudtirol, il 27 novembre sconfitta ancora in casa col Venezia. Ed inoltre, il 14 gennaio al ritorno dalla pausa per le festività natalizie e di fine anno, il pareggio (in rimonta) a Perugia. E sabato scorso la battuta d’arresto al Tardini.

Soleri sempre più importante

Soleri, autore del momentaneo pareggio, ha siglato la sua quarta rete in campionato firmando la quarta rete in campionato. Un bottino che pian piano sta diventando interessante considerando che il numero 27 del Palermo sta cominciando anche ad avere minuti sulle spalle.

Il Cosenza nel mirino

Ma ora c’è il Cosenza nel mirino. La serata di Pasquetta il Palermo tornerà al Renzo Barbera con l’obiettivo di vincere e tornare in piena zona play off. Non sarà facile nonostante la classifica con i silani in forma e capaci di battere anche il Pisa e di rilanciarsi nella bagarre salvezza diretta.

E c’è da “vendicare” il 3-2 dell’andata che grida ancora vendetta.