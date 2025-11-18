Ammesse 12 aziende siciliane

La Regione Siciliana ha ufficializzato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ai finanziamenti previsti dal bando Ocm Vino, misura “Promozione dei vini sui mercati dei Paesi terzi” per la campagna 2025/2026. A renderlo noto è stato il Dipartimento regionale dell’Agricoltura, che ha confermato l’ammissione di tutti e 12 i progetti presentati.

Si tratta di un’iniziativa strategica per il comparto vitivinicolo dell’isola. I finanziamenti pubblici messi a disposizione superano i 4,3 milioni di euro, con una percentuale di contributo pari al 50% per ciascun progetto ammesso.

Un sostegno economico importante per le imprese vitivinicole che puntano a consolidare e ampliare la propria presenza commerciale al di fuori dell’Unione Europea.

Promozione all’estero per qualità e riconoscibilità

La misura Ocm Vino rappresenta una delle leve più significative per l’internazionalizzazione del vino italiano. In particolare, questa azione si concentra sulla valorizzazione delle produzioni di qualità – come quelle a denominazione di origine (DOC) e indicazione geografica (IGP) – nei Paesi terzi, ovvero fuori dal mercato europeo.

L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato, rafforzare la competitività delle imprese vitivinicole siciliane, spesso protagoniste di nicchie di eccellenza riconosciute a livello internazionale; dall’altro, sostenere l’ingresso nei mercati emergenti, che rappresentano un’opportunità ancora parzialmente inesplorata.

Aggregazioni e strategie comuni per crescere

Una delle linee guida del bando Ocm è il riconoscimento delle forme di aggregazione tra imprese come elemento strategico. La cooperazione tra aziende, consorzi o associazioni consente infatti di ottimizzare le risorse, migliorare le strategie di marketing, e presentarsi sui mercati internazionali con maggiore forza e coerenza.

Il bando non si limita alla semplice erogazione di fondi. Invita le aziende a strutturare piani promozionali solidi, che includano attività di comunicazione, partecipazione a fiere internazionali, campagne informative e degustazioni guidate. Un modo per far conoscere l’identità territoriale e la tipicità del vino siciliano, sempre più apprezzato anche oltre i confini europei.

Le opportunità dei mercati emergenti

Se l’Europa resta un punto di riferimento storico per l’export del vino siciliano, la sfida ora si gioca in nuovi scenari. Asia, America Latina e Africa sono alcuni dei mercati considerati strategici, grazie alla crescita di consumi, all’interesse verso prodotti di fascia medio-alta e alla ricerca di esperienze enogastronomiche legate al territorio.

Il programma Ocm Vino incoraggia le imprese a esplorare queste opportunità, puntando non solo sulla qualità del prodotto ma anche sul racconto del territorio, sulla sostenibilità della filiera e sulla tracciabilità. Tutti elementi che contribuiscono a costruire un brand Sicilia forte e riconoscibile.

Graduatoria consultabile online

La graduatoria completa dei progetti ammessi è disponibile sul sito ufficiale del Dipartimento regionale dell’Agricoltura, nella sezione dedicata ai bandi Ocm Vino. Una risorsa utile per chi desidera approfondire il dettaglio delle iniziative finanziate e conoscere le realtà protagoniste del bando 2025/2026.

Il documento rappresenta un ulteriore passo avanti nella trasparenza amministrativa e nella valorizzazione del comparto agroalimentare siciliano, in particolare di un settore – quello vinicolo – che da anni dimostra una straordinaria capacità di innovazione, tenacia e successo commerciale.