Calcio d’inizio alle 20.45

Oggi a Palermo scende in campo la Nazionale Italiana di Calcio che ospiterà l’Armenia. Il match è valido per le qualificazioni a Euro 2020.

Gli azzurri, dopo la decima vittoria consecutiva contro la Bosnia Erzegovina, arrivano a Palermo carichi di entusiasmo. Alle 17 è in programma la consueta conferenza stampa del pre-partita del ct Mancini. Poi la preparazione sul campo del Renzo Barbera che quando si parla di Nazionale, risponde sempre con grandi numeri. Questa sera tornano a calcare il prato verde di Palermo tre ex calciatori che hanno fatto parte della compagine rosanero: Andrea Belotti, Salvatore Sirigu e Emerson Palmieri.

Il calcio d’inizio di Palermo-Armenia sarà alle 20.45 e sarà visibile su Rai 1. Gli azzurri hanno già strappato il pass per la competizione continentale, ma vogliono comunque far bene davanti al proprio pubblico. L’Italia è imbattuta in tre partite contro l’Armenia, grazie a due vittorie e un pareggio. In tutti i precedenti disputati finora sono stati realizzati quattro gol (due successi azzurri per 3-1 e un 2-2).