La partita lunedì alle 20.45

Farà registrare il tutto esaurito lo stadio Renzo Barbera che torna a ospitare la Nazionale Italiana di calcio il prossimo 18 novembre. Gli azzurri, anche se con la nuova maglia bianca, sfideranno l’Armenia come ultima match del girone di qualificazione al campionato europeo 2020.

Così Palermo dimostra il proprio amore incondizionato nei confronti della Nazionale e fa registrare il pienone per una partita che si preannuncia come una grande festa. Palermo risponde presente senza alcuna sorpresa rispetto al passato. Per poter assistere alla partita restano ormai pochissimi biglietti a disposizione per i diversi settori dello stadio e si va, dunque, verso il pienone, dato confermato anche dalle agenzie di vendita ticket, per la sfida di lunedì sera, calcio d’inizio alle 20.45.

Italia-Armenia è l’ultimo incontro del girone di qualificazione agli Europei 2020. La squadra di Mancini ha già staccato il pass grazie al 2-0 di un mese fa all’Olimpico ai danni della Grecia.