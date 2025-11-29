OGNI NOTA UN DIRITTO

Maratona Musicale per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani

???? Chiesa di San Mattia ai Crociferi – Palermo

????️ Mercoledì 10 dicembre 2025 – ore 19:00

in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Rotary Club Palermo Est e l’APS Teatro dei Ragazzi Palermo presentano:

???? OGNI NOTA UN DIRITTO

ORE 19:00

Orchestra giovanile e coro voci bianche APS Teatro dei Ragazzi Palermo

● Maestri concertatori: Pietro Anzalone, Sandra Contin, Giuseppe Polizzotto

● Maestra del Coro Voci Bianche

● Pia Tramontana

Ore 19:30

Coro polifonico “Pietro Vinci”

Maestra del coro: Pia Tramontana

Al pianoforte: Marco Lo Jacono

Chitarre: Pino Passalacqua e Roberto Sansone

Percussioni: Gianni Li Vigni

Ore 20:30

Ensemble d’Archi del Teatro Massimo, composto da:

Violino I: Danele Malinverno

Violino II: Niccolò Musumeci

Viola: Charlotte Fonchin

Violoncello: Gabriele Battaglia

Contrabasso: Giuseppe Blanco

Con la partecipazione di:

Gianluca Badon – Pianoforte

Maurizio Caccamo – Pianoforte

Francesca Ciccateri – Oboe

Francesco Prestigiacomo – Fagotto

e la partecipazione straordinaria

Soprano Jessica Nuccio

Attrice Lavinia Pupella

Tutti i direttori, musicisti, tecnici, solisti, coristi e collaboratori partecipano a titolo completamente gratuito, mettendo a disposizione talento, tempo e sensibilità.

Un gesto che amplifica il valore umano e solidale dell’iniziativa e rende possibile questa grande serata di arte e diritti.

???? RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO

La raccolta fondi sarà interamente destinata a:

• Borse di studio musicali per i giovani dell’APS Teatro dei Ragazzi Palermo

• Progetti umanitari della Rotary Foundation

???? Info e prenotazioni:

348 0834968 · 338 3670853 · 373 8817780

✨ “Ogni Nota un Diritto”: la Musica che parla di Umanità

Una serata pensata per ricordare che i diritti umani non sono solo dichiarazioni universali,

ma voci, volti, storie.

E che la musica può diventare un ponte potente per farli risuonare ancora più forte.

Con viva cordialità,

Antonino Vito Maggio

Rotary Club Palermo Est –Commissione Eventi

???? antonio.maggio1964@gmail.com

???? 348 0834968

Pia Tramontana

APS Teatro dei Ragazzi Palermo

???? teatrodeiragazzipalermo@gmail.com

???? 373 8817780





Luogo: Chiesa di San Mattia ai Crociferi – Palermo, Via Torremuzza , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Ora: 19:00

