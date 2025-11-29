OGNI NOTA UN DIRITTO
Maratona Musicale per la Giornata Mondiale dei Diritti Umani
???? Chiesa di San Mattia ai Crociferi – Palermo
????️ Mercoledì 10 dicembre 2025 – ore 19:00
Gentile Redazione,
in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, il Rotary Club Palermo Est e l’APS Teatro dei Ragazzi Palermo presentano:
???? OGNI NOTA UN DIRITTO
ORE 19:00
Orchestra giovanile e coro voci bianche APS Teatro dei Ragazzi Palermo
● Maestri concertatori: Pietro Anzalone, Sandra Contin, Giuseppe Polizzotto
● Maestra del Coro Voci Bianche
● Pia Tramontana
Ore 19:30
Coro polifonico “Pietro Vinci”
Maestra del coro: Pia Tramontana
Al pianoforte: Marco Lo Jacono
Chitarre: Pino Passalacqua e Roberto Sansone
Percussioni: Gianni Li Vigni
Ore 20:30
Ensemble d’Archi del Teatro Massimo, composto da:
Violino I: Danele Malinverno
Violino II: Niccolò Musumeci
Viola: Charlotte Fonchin
Violoncello: Gabriele Battaglia
Violoncello: Gabriele Battaglia
Contrabasso: Giuseppe Blanco
Con la partecipazione di:
Gianluca Badon – Pianoforte
Maurizio Caccamo – Pianoforte
Francesca Ciccateri – Oboe
Francesco Prestigiacomo – Fagotto
e la partecipazione straordinaria
Soprano Jessica Nuccio
Attrice Lavinia Pupella
Tutti i direttori, musicisti, tecnici, solisti, coristi e collaboratori partecipano a titolo completamente gratuito, mettendo a disposizione talento, tempo e sensibilità.
Un gesto che amplifica il valore umano e solidale dell’iniziativa e rende possibile questa grande serata di arte e diritti.
???? RACCOLTA FONDI A SCOPO BENEFICO
La raccolta fondi sarà interamente destinata a:
• Borse di studio musicali per i giovani dell’APS Teatro dei Ragazzi Palermo
• Progetti umanitari della Rotary Foundation
???? Info e prenotazioni:
348 0834968 · 338 3670853 · 373 8817780
✨ “Ogni Nota un Diritto”: la Musica che parla di Umanità
Una serata pensata per ricordare che i diritti umani non sono solo dichiarazioni universali,
ma voci, volti, storie.
E che la musica può diventare un ponte potente per farli risuonare ancora più forte.
Con viva cordialità,
Antonino Vito Maggio
Rotary Club Palermo Est –Commissione Eventi
???? antonio.maggio1964@gmail.com
???? 348 0834968
Pia Tramontana
APS Teatro dei Ragazzi Palermo
???? teatrodeiragazzipalermo@gmail.com
???? 373 8817780
Luogo: Chiesa di San Mattia ai Crociferi – Palermo, Via Torremuzza , 20, PALERMO, PALERMO, SICILIA
Tipo evento: Concerto
Data Inizio: 10/12/2025
Data Fine: 10/12/2025
Ora: 19:00
Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.
Commenta con Facebook