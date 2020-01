Soddisfatti i sindacati

E’ stato raggiunto l’accordo raggiunto ieri fra RAP e Reset per la mobilità interaziendale di 94 unità di personale da destinare a servizi di pulizia e decoro. Il segretario generale del Comune di Palermo ha confermato che sarà possibile attingere dalla lista stilata nel 2016 con bando e lunedì 20 gennaio si potrà definire il protocollo di intesa che darà il via all’iter. Poi partiranno le visite mediche ed entro febbraio avverrà il passaggio da una azienda all’altra.

“Un risultato – dichiara il sindaco Orlando – che di fatto porta a compimento il lungo e faticoso lavoro di salvataggio dei lavoratori delle società fallite Gesip e Amia, confermando la bontà delle scelte fatte con la nascita delle nuove società partecipate. Un risultato importante raggiunto grazie all’impegno dell’assessore Giambrone e dei tanti che in questi anni si sono impegnati per trovare la giusta soluzione allo sfascio e al fallimento in cui versavano le aziende nel 2012″.

Soddisfatti per il raggiungimento dell’obbiettivo anche i sindacati. “L’accordo raggiunto ieri sulla mobilità di 94 operatori dalla Reset alla Rap è un importante risultato per la città: il passaggio di questo personale, a costo zero per i palermitani, consentirà a Rap di potenziare i suoi servizi di spazzamento e raccolta e a Reset di alleggerire le spese”. Lo dicono Giuseppe Badaglicca e Nicola Scaglione della Fiadel-Cisal, commentando l’esito dell’incontro di ieri tra l’amministrazione comunale e i vertici delle due aziende.

“Nonostante la contrarietà di altre organizzazioni sindacali, la Fiadel-Cisal ha insistito perché si realizzasse questa mobilità – continuano Badagliacca e Scaglione – e anche il Segretario generale ha confermato che è possibile usare le graduatorie del 2016. Attendiamo adesso la firma del contratto che avverrà nei prossimi giorni, a cui seguiranno le visite mediche”.