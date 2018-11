A Palermo

Approvato oggi dal Consiglio comunale il piano delle alienazioni e della valorizzazione dei

beni del Comune di Palermo.

Si tratta dell’ultimo atto propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2018.

Nell’ambito del piano il Comune intende valorizzare l’ippodromo della Favorita e provare a dismettere dai propri beni l’intera area dell’ex Chimica Arenella. Tra i beni in vendita anche

centinaia di appartamenti dislocati in varie parti della citta’, e altrettanti magazzini.

“Il piano di valorizzazione dell’Ippodromo – spiega Tony Sala, capogruppo di Palermo 2022 – intende destinare in concessione ai privati l’area che finalmente potra’ tornare al suo antico splendore e aprirsi anche ad altre attivita’ collaterali, come per esempio l’ippoterapia e alcuni spazi

destinati al gioco per i bambini. Va detto che sara’ necessaria per l’area dell’Ippodromo anche una importante bonifica in quanto sono presenti anche strutture in eternit. L’ex Chimica Arenella, nonostante il forte degrado, resta un sito dalle straordinarie potenzialita’ turistiche e imprenditoriali e dunque gli operatori interessati potrebbero avere un grande vantaggio”, conclude Tony Sala.