Auto parcheggiate in piena area pedonale, con mezzi in transito a qualunque ora del giorno e della notte. Le aree pedonali di Palermo continuano ad esserlo soltanto sulla carta. Lo dimostra quanto avvenuto in piazza Olivella, a pochi passi dal teatro Massimo. Tante le macchine presenti in un luogo nel quale non dovrebbe esservene traccia, con commercianti costretti a spostare tavolini e sedie solitamente posizionati all’esterno. Un fatto che, ovviamente, costringe inoltre i passanti e i turisti a guardarsi le spalle per verificare o meno la presenza di mezzi.

Il racconto: “Piazza Olivella invasa dalle auto”

Un fatto che non è nuovo nel capoluogo siciliano. L’inciviltà da un lato e la mancanza di controlli efficaci dall’altro espongono le aree pedonali a continue violazioni, come già avvenuto in precedenza anche in piazza Bellini o in via Amari. Non fa eccezione quindi l’area di piazza Olivella, come racconta ai nostri microfoni Francesco Capizzi, titolare di un’attività commerciale proprio in zona.

“Malgrado il cambio di amministrazione, l’area pedonale di piazza Olivella rimane costantemente invasa dalle auto. Si inizia il pomeriggio con la presenza di mezzi appartenenti agli invitati dei vari matrimoni ed a seguire la notte, con le solite auto che, tutte le serem, parcheggiano perché sanno di rimanere impuniti. Auto e moto circolano a tutte le ore e, a volte anche a velocità sostenute, mettendo in pericolo i pedoni e dando una brutta impressione anche ai turisti, che visitano la nostra città. Chiediamo un pattugliamento costante al fine di garantire il rispetto del codice della strada“.