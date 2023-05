Il 27 e 28 maggio, 130 razze canine in gara da tutta Italia

Un weekend dedicato agli amanti dei cani, tra mostre di alto livello e prove di agility. Dal 27 al 28 maggio, infatti, si rinnova il tradizionale appuntamento con l’Esposizione internazionale canina di Palermo giunta alla 70° edizione. L’appuntamento di quest’anno si svolgerà all’interno dell’ippodromo La Favorita di viale del Fante che ospita la kermesse per la prima volta.

Circa 1.200 iscrizioni tra le oltre 130 razze canine

In questi due giorni, dunque, si terranno una serie di eventi che hanno fatto registrare complessivamente circa 1.200 iscrizioni tra le oltre 130 razze canine in gara provenienti da tutta Italia e da diversi paesi europei, che sfileranno davanti ad una qualificata e prestigiosa giuria internazionale. Nel corso delle due giornate si alterneranno infatti 18 giudici di diverse nazioni: Italia, Spagna, Slovenia, Perù, Romania, Francia, Israele e Ucraina.

Nel fine settimana anche prove di agility

Si inizia sabato 27 maggio con la 18esima esposizione internazionale canina di Caltanissetta (manifestazione che si svolgerà anch’essa all’Ippodromo di Palermo).

Domenica 28 maggio sarà la giornata dedicata alla 70° esposizione internazionale canina di Palermo. Nel corso del weekend ci saranno anche alcuni raduni di razza (Alani, Retriever e Spaniel) e due Prove nazionali di Agility.

L’evento è organizzato dal Gruppo cinofilo Kennel Club Palermo in collaborazione con il Gruppo cinofilo di Caltanissetta, ed è promosso con il patrocinio del Comune di Palermo. “Anche quest’anno – dice Giorgio Varoli, presidente del Kennel Club Palermo – abbiamo organizzato una manifestazione di grande richiamo per allevatori e proprietari di cani in gara, che al tempo stesso darà la possibilità di conoscere da vicino il mondo della cinofilia al pubblico di visitatori ed appassionati”.

L’area che ospiterà la manifestazione è messa a disposizione gratuitamente dalla Sipet, società toscana che gestisce l’ippodromo La Favorita di Palermo.

“Siamo lieti di ospitare eventi di questo tipo all’interno dell’ippodromo – afferma l’amministratore delegato della Sipet Massimo Pinzauti – perché rientra nell’ottica di restituire alla città questa meravigliosa struttura immersa nel verde e usufruirne sette giorni su sette”.

Programma della kermesse, ingresso gratuito

La manifestazione è aperta al pubblico con ingresso gratuito, all’interno dell’ippodromo saranno allestiti un punto di ristoro ed alcuni stand con prodotti per cani ed articoli utili all’attività cinofila. I visitatori che arriveranno con la propria auto avranno a disposizione due parcheggi gratuiti, in viale del Fante e nel piazzale dei Matrimoni.

Di seguito il programma della manifestazione (gli eventi di tutte e due le giornate si terranno all’interno dell’ippodromo La Favorita di Palermo)

Sabato 27 maggio – Dalle 9.30: 18°Esposizione internazionale canina di Caltanissetta; Prova nazionale di Agility. Dalle 14.30: Raduni Alani, Retriever e Spaniel; Ring d’onore dell’Esposizione; premiazione Prova di Agility.

Domenica 28 maggio – Dalle 9.30: 70° Esposizione internazionale canina di Palermo; Prova nazionale di Agility. Dalle 14.30: Ring d’onore dell’Esposizione; premiazione Prova di Agility.