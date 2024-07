Quattro automobilisti sono stati trovati alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite previsto per legge. Sono state oltre 100 le multe elevate dai militari delle compagnie di piazza Verdi e San Lorenzo. E’ questo il bilancio di una serie di controlli scattati nelle ultime 48 ore a Palermo. Le violazioni maggiormente riscontrate sono state il mancato utilizzo della cintura di sicurezza, la guida senza patente, il mancato utilizzo del casco protettivo e l’assenza di copertura assicurativa e revisione.

I controlli per evitare incidenti

L’attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane sempre con lo stesso fine sensibilizzare gli utenti della strada a una maggiore attenzione quando si è alla guida e in quest’ottica l’educazione è il primo elemento strategico nella politica di contrasto agli incidenti stradali.

Gli incontri nelle scuole

I carabinieri durante l’anno scolastico appena trascorso, hanno partecipato a diversi incontri nelle scuole, come quelli che si sono svolti al liceo scientifico “Albert Einstein” e al liceo Classico “Umberto I” sulla sicurezza stradale per prevenire le stragi che purtroppo si ripetono con troppa frequenza.

Controlli straordinari dei Carabinieri per il Festino, 114 multe e 4 patenti ritirate

In occasione del 400° Festino di Santa Rosalia, celebrato a Palermo dal 10 al 15 luglio, i Carabinieri del Gruppo di Monreale, in supporto ai colleghi del Gruppo di Palermo, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio durante il fine settimana appena trascorso, quando si è registrata la maggiore affluenza di persone nel capoluogo siciliano. Questa operazione, mirata a garantire che i festeggiamenti si svolgessero in sicurezza e nel rispetto della legalità, ha visto un massiccio dispiegamento di forze e un impegno incessante da parte di tutte le articolazioni di sicurezza presenti sul territorio.

Controlli alla circolazione stradale

Durante i tre giorni di maggiore affluenza in occasione del Festino in onore di Santa Rosalia, i Carabinieri hanno lavorato senza sosta su diversi fronti per assicurare il regolare svolgimento di tutte le attività in programma. Per quanto riguarda i controlli alla circolazione stradale, i militari hanno effettuato numerose verifiche, emettendo 114 sanzioni per infrazioni rilevate e ritirando 4 patenti di guida. Questa azione decisa è stata fondamentale per prevenire incidenti e garantire una viabilità sicura per tutti.

Risultati dei controlli

In tutto i Carabinieri del Gruppo di Monreale hanno effettuato controlli su circa 3000 persone e 2000 veicoli. Nell’ambito di questi controlli, sono state inoltrate 8 segnalazioni alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, dimostrando un’attenzione particolare alla lotta contro il consumo di droghe. Questi controlli, condotti con grande professionalità e impegno, hanno permesso di garantire un ambiente sicuro e sereno per tutti i partecipanti ai festeggiamenti, contribuendo a prevenire e reprimere comportamenti illeciti. “L’operazione – dicono i Carabinieri – ha evidenziato ancora una volta l’importanza e l’efficacia dei Carabinieri nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto della legge, non solo nel capoluogo Palermo ma anche nei comuni circostanti. Grazie al loro instancabile lavoro, i cittadini hanno potuto godere delle celebrazioni in tranquillità, sentendosi protetti e sicuri”.