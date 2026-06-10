Mentre il bando SRD01 cade vittima di uno scontro politico all’Ars, giunge a graduatoria definitiva un altro bando, SRD03 e vengono pubblicate le graduatorie anche dei bandi Sre01 e Sre02 .

È stata pubblicata la graduatoria definitiva del bando che metteva a disposizione fondi per 11,3 milioni di euro per il sostegno agli interventi volti alla creazione e alla valorizzazione di agriturismi, agricoltura sociale, attività educative e didattiche.

59 istanze finanziate ma quelle ammissibili sono 139

Le istanze finanziate sono 59 sulle 139 ritenute ammissibili. Il sostegno, relativo all’Intervento “SRD03 – Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole – regime de minimis” del Complemento per lo Sviluppo Rurale della Regione Siciliana al Piano strategico PAC 2023- 2027, è concesso per investimenti destinati alla creazione di una nuova azienda agrituristica o all’ampliamento di un’attività esistente.

Diversificare le Attività per creare valore aggiunto

“Diversificare le attività – dice l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – vuol dire creare valore aggiunto e favorire la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali. Diamo un sostegno concreto agli imprenditori che si mettono in gioco”.

Graduatorie per altri due bandi dedicati ai giovani in agricoltura

Graduatorie definitive anche per i bandi degli interventi Sre01 “Insediamento giovani agricoltori” e Sre02 “Insediamento nuovi agricoltori” previsti dal Piano strategico Pac 2023-2027, complemento di programmazione regionale per lo sviluppo rurale. La dotazione finanziaria dei bandi è rispettivamente di 78 milioni e 20 milioni. L’obiettivo è offrire un sostegno economico che favorisca le fasi iniziali della nuova attività imprenditoriale.

“Il governo Schifani è al fianco delle imprese con aiuti concreti, sostenendo in particolare i giovani – dice l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino – si tratta di una grande opportunità per chi intenda scommettere in questo settore”.

Gli interventi e come consultare le graduaorie

L’intervento Sr01 è rivolto ai giovani imprenditori, di età compresa tra i 18 e i 41 anni non compiuti e permetterà di finanziare 1514 domande su 1701 istanze pervenute. Quello per i nuovi agricoltori, invece, è rivolto a soggetti di età compresa tra i 41 e i 61 anni non compiuti, che intendano insediarsi per la prima volta in agricoltura apportando al settore idee imprenditoriali innovative, e finanzierà 144 domande sulle 162 presentate. Le graduatorie sono consultabili sul portale dedicato della Regione siciliana.