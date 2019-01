Operazione antidroga della Polizia all’Albergheria nell’ultimo giorno dell’anno. Dopo un lungo appostamento gli uomini della squadra mobile di Palermo hanno tratto in arresto un incensurato 44enne. Nel suo appartamento, proprio nel cuore del quartiere i “Falchi” della sezione “Contrasto al Crimine Diffuso”, sospettavano fossero detenuti stupefacenti e, per questo motivo, lì hanno deciso di fare irruzione per effettuare una perquisizione.

Ancor più sorprendenti, rispetto ai sospetti iniziali, gli esiti della perquisizione: in un ripostiglio a muro, chiuso da sportelli in legno, sono state rinvenute due grosse borse della spesa, contenenti 149 panetti, suddivisi in 15 involucri, per un peso superiore ai 15 chilogrammi, un involucro in cellophane, contenente 25 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, un cucchiaino con residui di cocaina ed un rotolo di cellophane.

Stupefacente e strumentazione sono stati sequestrati ed indagini sono in corso per stabilire provenienza e destinatari della droga anche se è ipotizzabile che la sostanza potesse essere destinata al sempre fiorente mercato a cielo aperto di Ballarò.