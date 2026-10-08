I carabinieri delle stazioni di Palermo Villagrazia e Brancaccio, con i colleghi del nucleo cinofili, hanno arrestato un giovane di 26 anni, già ai domiciliari con dispositivo elettronico, accusato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari in via passaggio De Felice Giuffrida hanno notato un fitto via vai di persone nell’appartamento dell’indagato. Nel corso della perquisizione in un congelatore a pozzetto sono stati trovati dal cane antidroga 24 panetti e 90 dosi di hashish per un peso di 3 chili.

Altre 82 dosi di cocaina sono state trovate nell’armadio della camera da letto. ​Oltre alla droga sono stati trovati e sequestrarti circa 9.500 euro in contanti. Il giovane è stato portato nel carcere Pagliarelli.