La 18ma edizione scatta il 22 agosto, al via Moogli con equipaggio femminile

Sono oltre 30 gli iscritti alla regata velica d’altura Palermo-Montecarlo 2023 che scatterà il 22 agosto dal Golfo di Mondello. A 40 giorni dall’avvio dell’edizione numero 18 della classica traversata di 500 miglia marine che porta la “flotta” dalla Sicilia al Principato di Monaco, cominciano ad esserci le prime importanti conferme. Ed anche dai toni internazionali con la presenza di cinque Maxi.

Il Circolo della Vela Sicilia, impegnato con i suoi colori sociali anche nella sfida di Luna Rossa Prada Pirelli alla 37ma America’s Cup di Barcellona 2024, sta delineando gli ultimi dettagli ed annuncia anche la sua imbarcazione che prenderà parte alla kermesse.

Cinque Maxi iscritti

Sono cinque i grandi scafi iscritti. A partire dal 100 piedi Black Jack di Marc Bradford, vincitore quest’anno di due line honours prestigiose come la 151 Miglia Trofeo Cetilar e la Rolex Giraglia. L’altro 100 piedi Arca Sgr (vincitore in tempo reale della regata nel 2021, ndr) del Fast and Furio Sailing Team di Furio Benussi, per un atteso ritorno in regata dopo il cantiere.

Ai nastri di partenza anche due VO65 reduci dal Grand Finale della Ocean Race a Genova: Austrian Ocean Team (Team Genova) dello skipper Gerwin Jansen, e I Love Poland di Gregor Baranowski. E il quinto è il 90 piedi Shockwave 3 Prosecco Doc.

L’imbarcazione di Claudio Demartis regaterà con i colori del Circolo della Vela Sicilia, affiancandoli a quelli dello Yacht Club Monfalcone.

La scelta della barca del circolo organizzatore è stata negli ultimi anni orientata su scafi competitivi in tempo compensato, questa volta la decisione di correre con un Maxi per guardare alla vittoria in tempo reale e magari al record.

Shockwave 3 Prosecco Doc è una delle grandi barche da regata più longeve e di successo della vela offshore internazionale: ex Alfa Romeo, ex Rambler, progetto Reichel/Pugh costruita in Australia da McConaghy e ancora oggi innovativa e impressionante per il livello prestativo. A bordo nella Palermo-Montecarlo a rappresentare il Circolo della Vela Sicilia ci sarà Max Maneschi.

La collaborazione tra il Circolo della Vela Sicilia e Shockwave 3 Prosecco Doc si appoggia anche su una amicizia velica di lunga data: quella tra il presidente del club palermitano Agostino Randazzo e l’armatore del 90 piedi Claudio Demartis. Sull’asse Venezia-Palermo i due sono stati compagni nella squadra FIV di alta specializzazione (Sas) della classe olimpica 470 nel triennio 1976-1978. E proprio nel 1978 Claudio Demartis vinse a Mondello, a casa di Agostino Randazzo, il campionato italiano 470, iniziando da quel momento una carriera su barche più grandi.

Tante presenze internazionali

Ad oggi, due terzi delle barche iscritte finora hanno bandiere internazionali, con prevalenza di scafi francesi. I transalpini sono stati protagonisti lo scorso anno.

Oltre ai 5 Maxi saranno da seguire con attenzione i tanti scafi competitivi per le regate offshore in tempo compensato: il Ker 36 francese Tonnerre del Glen di Dominique Tian, vincitore in Irc dell’ultima edizione della regata, l’altro francese Ker 40 Chenapan 4, il maltese Artie Jeep, HH42 già protagonista alla Rolex Middle Sea Race, il JPK 1080 Colombre di Massimo Juris (che corre nella categoria X2, in coppia), il Mat 1180 Jacanda 3 di un altro francese, Marc Rouanne. Presenti anche tre Class40, guidati dal navigatore-personaggio Kito De Pavant (Made in Midi), ormai un habitué della Palermo-Montecarlo, al quale si aggiungono ACI 40, skipper il croato ex medaglia d’oro olimpica di sci Ivica Kostelic e OPA della francese Marie Goulven.

Moogli avrà un equipaggio totalmente femminile

Tra novità in avvicinamento alla 18ma Palermo-Montecarlo c’è il primo equipaggio tutto femminile: è quello di Moogli, Dufour 36 Performance della skipper francese Caroline Petit, marsigliese, imprenditrice e navigatrice (ha all’attivo una traversata atlantica nella regata Transquadra), fondatrice di Team4You.

Sarà una Palermo-Montecarlo 2023 che parlerà molte lingue, ma su tutte quella della vela. A Mondello e al Marina di Villa Igiea che ospita le barche, si stanno preparando all’accoglienza e al programma pre-regata: cocktail di benvenuto, conferenza stampa, skipper meeting. Lo stesso avviene allo Yacht Club de Monaco, prestigiosa sede di arrivo della regata, mentre va ricordata la collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda, che prenderà i passaggi al gate davanti la marina.