Il raduno nazionale ha animato il weekend

Oltre 700 Bmw protagoniste all’ippodromo La Favorita di Palermo per il quinto raduno nazionale riservato alle “bellezze a due ruote” della casa tedesca.

Un insolito weekend tra motori e cavalli quello che si è andato in archivio nell’impianto di viale del Fante.

Il trofeo La più bella del Regno La Favorita

Nino Vassallo, infatti, in sulky a Brunilde, si aggiudica il primo trofeo La più bella del Regno La Favorita.

Sin dalle prime ore del mattino di sabato sono state centinaia le Bmw che si sono date appuntamento all’interno dell’impianto di viale del Fante per il 5° raduno nazionale.

Nel primo pomeriggio poi il via alle gare. Occhi puntati sulla seconda e terza corsa, ovvero le batterie del trofeo dedicato alle femmine di 5 anni ed oltre guidate dai professionisti ed alla femmine di 4 anni guidate dai gentlemen.

Nella prima batteria successo per Massimo Zanca con Celine Del Ronco, mentre nella seconda ha avuto la meglio Maurizio Cucinotta su Damita di Venere. Gara combattuta nella finalissima sull’insolita distanza dei mille metri: Bionda De Gleris prende il comando, con Brunilde che ripiega in seconda posizione. Posizioni invariate fino alla retta finale con Vassallo che riesce a battere sul palo Salvatore Cintura e si aggiudica il primo trofeo “La più bella del Regno – La Favorita”. Terza piazza per Damita di Venere.

Il pomeriggio ippico si è concluso con la premiazione della scuderia palermitana dei fratelli Caruso per la vittoria di Akela Palm Ferm nell’89° Campionato Europeo che si è disputato all’ippodromo di Cesena lo scorso 2 settembre.

Oltre 700 Bmw per la passeggiata cittadina di beneficienza

Ieri mattina più di 700 moto Bmw si sono date appuntamento nello spiazzale davanti all’ippodromo per dare vita a una “moto passeggiata cittadina”: hanno attraversato via della Libertà, il Politeama per poi salire a Monte Pellegrino. La manifestazione si è conclusa dopo alle 12.30 con la consegna dei fondi raccolti all’associazione Vittime della strada. “Siamo felici – ha affermato Salvo Daniele, uno degli organizzato – di aver dato vita a questo evento in questa splendida cornice. Ringraziamo anche il Comune e la polizia municipale”.

Il presidente della Sipet Antonio Paccosi ha consegnato la coppa al driver Nino Vassallo: “Sembrava una giornata negativa con la batteria andata male – ha detto dopo la corsa Vassallo – ma poi la cavalla in finale ha corso meglio. Avevamo avuto un piccolo problema nel ripartire, ma ero sicuro che avremmo vinto. Sono molto emozionato e soddisfatto di questo successo”.