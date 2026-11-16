Centodue violazioni per eccesso di velocità, 76 sanzioni per sosta irregolare e 19 conducenti sanzionati per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia Municipale di Palermo la scorsa settimana, nell’ambito delle attività di vigilanza finalizzate a garantire la sicurezza stradale, contrastare i comportamenti scorretti alla guida e assicurare il rispetto delle norme del Codice della Strada.

Per quanto riguarda il controllo della velocità, attraverso l’impiego dell’apparecchiatura Telelaser TruSpeed, con contestazione immediata, un servizio in via Libertà ha consentito l’accertamento di 3 violazioni dell’art. 142 del Codice della Strada. Ulteriori 4 servizi, effettuati con l’apparecchiatura 106 per il rilevamento delle infrazioni con contestazione differita, hanno interessato via Lanza di Scalea e viale Regione Siciliana Nord-Ovest, in direzione Trapani, facendo registrare complessivamente 99 violazioni per superamento dei limiti di velocità.

Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto della sosta irregolare. Due servizi con il sistema Lince Soste/Street Control, lungo il tratto compreso tra via Strasburgo e piazza Giulio Cesare, hanno consentito di accertare 76 violazioni per inosservanza delle disposizioni in materia di fermata e sosta, previste dagli articoli 157 e 158 del Codice della Strada. Nel corso degli stessi controlli sono state inoltre rilevate 2 violazioni per mancata revisione del veicolo e una per mancata copertura assicurativa.

Sul fronte della regolarità dei veicoli in circolazione, un servizio con il sistema Lince Traffic è stato effettuato in viale Regione Siciliana Nord-Ovest, all’altezza di via Santuario di Cruillas, in direzione Catania. Nel corso dell’attività sono stati sanzionati 450 veicoli, di cui 13 violazioni contestate in presenza immediatamente.

Non meno incisiva l’attività di contrasto all’utilizzo del telefono cellulare durante la guida. Quattro servizi con moto civetta, effettuati lungo il percorso da via Strasburgo a piazza Giulio Cesare, hanno portato all’accertamento di 19 violazioni dell’art. 173 del Codice della Strada, relative all’uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. Per tutte le violazioni contestate è stata applicata anche la sanzione accessoria del ritiro della patente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Nel corso della settimana sono state, infine, accertate ulteriori 8 violazioni relative a diverse disposizioni del Codice della Strada, riguardanti, tra l’altro, la revisione dei veicoli, l’utilizzo dei dispositivi di sicurezza e le condizioni di circolazione dei veicoli.