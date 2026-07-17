Ha confessato di essere stato lui ad uccidere Vito Petrigno, il rappresentante di calzature in pensione questa mattina nei box del residence in via Papa Giovanni XXIII a Palermo.

“Sono stato io ma non sono lucido. Sono sotto l’effetto di cocaina e alcool”, ha detto Giovanni Bruno Madonia. Il giovane di 23 anni ha confessato il delitto brutale, ma nulla ha detto sul movente. Sarà risentito nei prossimi giorni alla presenza del suo avvocato Rosa Maria Salemi.

Madonia è sceso questa mattina dall’abitazione dove vive con madre nel condominio di via Papa Giovanni XXIII a Bonagia. È lo stesso palazzo della vittima. Non appena ha incrociato Petrigno che stava sistemando alcune in garage ha scansato la moglie e ha colpito con diversi fendenti il pensionato. La polizia lo ha fermato dopo che è stato trovato in casa di un suo amico in via del Bassotto, poco distante dal luogo del delitto.