Forse è l’arma del delitto con cui è stato ucciso l’imprenditore Alessandro Barreca a Gangi. Il fucile da caccia era stato avvolto in alcuni stracci, forse dei vecchi vestiti, e gettato in un pozzo situato in aperta campagna. I carabinieri hanno rinvenuto nei giorni scorsi a Gangi un fucile che potrebbe essere quello utilizzato dall’assassino che ha ucciso l’imprenditore Alessandro Barreca. Ma per chiarire se si tratti dell’arma con cui è stato ucciso il 53enne bisognerà attendere i riscontri del Ris.

Il fucile, a una prima ispezione, sarebbe compatibile per calibro con quello utilizzato per l’omicidio di Barreca, raggiunto da almeno due colpi all’altezza del torace. Stando a quanto emerso nella prima fase investigativa, l’uomo potrebbe essere stato vittima di un agguato, come suggerirebbe la posizione del corpo trovato vicino alla sua auto che aveva ancora i fari e il motore acceso.

Per giorni gli inquirenti e gli investigatori hanno scavato nel passato dell’imprenditore agricolo, sentendo familiari e amici, per ricostruire gli ultimi giorni prima dell’omicidio. Battendo un’area di campagna non lontana dal punto del ritrovamento del cadavere – priva di telecamere – i carabinieri hanno ispezionato un pozzo trovando qualcosa che potrebbe dare una svolta alle indagini.

Il fucile, bagnato e i cattive condizioni, è stato sequestrato dal personale del Sis, la Sezione investigazioni scientifiche, che dopo i primi rilievi ha affidato l’arma ai colleghi del Ris di Messina che dovranno effettuare tutti gli accertamenti necessari per collega l’arma al delitto.

Oggi i carabinieri, sotto il coordinamento della Procura di Termini guidata da Angelo Cavallo, hanno effettuato altri sopralluoghi alla ricerca di ulteriori indizi, anche quelli apparentemente più insignificanti, che potrebbero servire a fare luce sull’omicidio. Altre informazioni utili potrebbero arrivare dalle persone che conoscevano il 53enne, sentite in questi giorni in caserma.

Ci sono stati interrogatori, diversi di persone vicine all’imprenditore. Alcune dichiarazioni però non sembrano avere convinto i militari.