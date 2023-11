“Mio fratello era una persona buona che lavorava per la sua famiglia, per la moglie e i due figli piccoli che adorava”. Parla Fella Boudjemai la sorella di Badreddine Boudjemai, l’uomo che questa notte è stato ucciso in via Roma con tre colpi di pistola uno di questi alla testa.

Le parole della sorella

“Anche ieri sera come faceva sempre quando finiva di lavorare ha mandato un messaggio alla moglie ‘sto tornando’, ma lui non è arrivato mai – aggiunge Fella Boudjemai che lavora per Medici senza Frontiere – Sto arrivando a Palermo e andrò dai carabinieri per sapere del delitto di mio fratello. In famiglia non riusciamo a comprendere cosa sia successo. Tutti sanno che mio fratello è una persona buona che adorava la sua famiglia. Ha due figli di cinque e un anno. Dopo la nascita del secondo figlio la moglie è rimasta a casa pensava a tutto lui. Lavorava da mattina a sera”.

L’omicidio e l’arrivo della madre

La famiglia abita in via Roma nella zona del centro commerciale Lidl. Badr stava tornando a casa. In questi giorni era arrivata anche la madre dell’uomo. La notizia dell’omicidio ha distrutto completamente i parenti che questa mattina sono stati sentiti al comando provinciale. La madre dell’uomo ucciso era visibilmente disperata. E’ stata soccorsa dai sanitari. “Mio fratello ha lavorato in altri locali di Palermo – aggiunge la sorella – da via Olivella a via Maqueda. Era conosciuto da tanti e amati. Sorrideva sempre al lavoro. Era una persona splendida”.

