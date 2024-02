Le indagini della squadra mobile coordinate dalla Dda

La squadra mobile e il Sisco, hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Dda di Palermo, diretta da Maurizio De Lucia nei confronti di tre indagati, ritenuti responsabili a vario titolo di omicidio, tentato omicidio, porto abusivo d’arma da fuoco e tentata estorsione, reati aggravati dal metodo mafioso.

I provvedimenti scaturivano dall’attività di indagine sull’omicidio di Giancarlo Romano, 37 anni, in via XXVII maggio e del tentato omicidio di Alessio Caruso di 27 anni tuttora in pericolo di vita per le gravissime lesioni riportate all’addome ed alla testa.

Quest’ultimo, tra i destinatari del provvedimento di fermo di indiziato di delitto, si era reso protagonista di un primo scontro a fuoco, avvenuto pochi minuti prima, di fronte ad una sala scommesse, che si trova in corso dei Mille, nel quale erano rimasti feriti un avventore dell’esercizio, nonché M.C. 55 anni, autore dell’omicidio di Romano.

Il contrasto che determina il conflitto a fuoco trae origine dal tentativo di estorsione sui proventi illeciti generati dalle scommesse clandestine ed in particolare da un debito maturato dall’autore dell’omicidio nei confronti della vittima.

La ricostruzione dei fatti è avvenuta grazie alla visione delle immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza installate nella zona, e dai riscontri durante le numerose perquisizioni effettuate dagli investigatori nelle ore immediatamente successive al delitto. Sono state trovate due armi utilizzate negli scontri a fuoco.