Il racconto dei familiari

Si piange a Bagheria la morte di Angela Maria Corona, 47 anni, la donna trovata morta in un dirupo nei pressi della strada provinciale 16 tra Bagheria e Ciminna.

In casa di Enrico Di Bono, il compagno della donna, sono tre giorni che non si dorme. L’uomo ha fatto di tutto per ritrovare la sua Angela. L’uomo fa parte dell’associazione sportiva dilettantistica Nuova Orchidea di Bagheria. Da tre giorni che cerca di avere notizie della sua compagna con cui non convive.

“Ha saputo – raccontano alcuni familiari – di una violenta lite con la nipote che accudisce il padre di Angela. Una lite che sarebbe avvenuta lunedì 13 giorno di Pasquetta. Pare che la nipote sia pure finita al pronto soccorso di Bagheria. Il compagno ha cercato di rintracciare la nipote una delle ultime persone che ha visto Angela. Ma lei non ha voluto incontrare Enrico”.

Questa mattina la svolta con il corpo di Angela Maria Corona trovato tra le sterpaglie di una zona in aperta campagna. La donna aveva un impiego saltuario. Si occupava di fare le pulizie in uno studio professionale. Non si sa i motivi che hanno spinto le due donne a litigare.