Indagano i carabinieri

Avrebbe dei segni sul collo la donna trovata morta in una dirupo tra Bagheria e Ciminna lungo la strada provinciale 16. E’ quanto ha accertato il medico legale.

Il corpo di Angela Maria Corona di 47 anni è stato dilaniato dagli animali randagi della zona. Stanno intervenendo in queste ore i vigili del fuoco per il recupero del corpo e per cercare con i droni altri oggetti e parti del corpo appartenenti alla vittima.

In queste ore in caserma sono stati sentiti il compagno e altri parenti della donna che sarebbe scomparsa da 48 ore. Le indagini sono condotte dai carabinieri del comando provinciale di Palermo e coordinati dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Daniele Di Maggio.

Da quanto emerge il compagno sarebbe estraneo all’omicidio e non conviveva con Angela Maria.

L’omicidio è stato scoperto nella campagne tra Bagheria e Ciminna. E’ stato ritrovato il corpo senza vita di Angela Maria Corona, 47 anni. La donna era scomparsa da due giorni da Bagheria.

Erano in corso le ricerche e questa mattina è stato trovato il cadavere. Nel luogo sono intervenuti i carabinieri, il medico legale e il pm di turno della procura di Termini Imerese.

A presentare la denuncia di scomparsa ieri era stato il compagno della donna. Il corpo si trova in un dirupo nella strada provinciale 16 che collega Casteldaccia a Bagheria.

Non è chiaro come sia stata uccisa. Il corpo della donna dovrà essere recuperato.

Gli inquirenti stanno indagando in tutte le direzioni, compresa quella di una lite in ambito familiare sfociata nel sangue.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria, coordinati dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio e dal sostituto Daniele Di Maggio.