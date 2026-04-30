“Il Nuovo Sindacato Carabinieri esprime il proprio plauso e le più vive congratulazioni a tutti i militari dell’Arma che hanno preso parte alle attività investigative relative al grave fatto di sangue avvenuto nel territorio di Taormina, concluse con una rapida e significativa svolta operativa. Un riconoscimento particolare viene rivolto ai militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del comando provinciale di Catania, alla Compagnia Carabinieri di Randazzo e Taormina, nonché ai militari dei comandi provinciali di Catania e Messina. Tutti i reparti coinvolti hanno operato con elevatissima professionalità, dimostrando ancora una volta il valore di un sistema investigativo saldamente fondato sulla sinergia tra le diverse componenti dell’Arma”.

Lo afferma il segretario nazionale del sindacato Toni Megna a commento della rapida svolta nelle indagini relative all’omicidio di Giuseppe Florio, trovato morto in una zona di campagna della frazione di Castiglione di Sicilia.

“Il risultato conseguito – dice Megna – non è frutto di un’azione isolata, ma della perfetta integrazione tra l’attività d’indagine tradizionale e l’investigazione tecnico-scientifica, un connubio che ha consentito di orientare immediatamente il lavoro degli inquirenti nella giusta direzione. Sotto il profilo tecnico, è risultato determinante il contributo della Sezione Investigazioni Scientifiche di Catania: i militari, già nelle primissime fasi del sopralluogo sul luogo di rinvenimento del cadavere, sono riusciti a individuare elementi oggettivi tali da escludere la compatibilità dell’area con il luogo effettivo del delitto, intuendo da subito che il corpo era stato trasferito”.

“Alla luce di questa brillante operazione, conclude Megna, il Nuovo Sindacato Carabinieri sottolinea come tale risultato confermi senza alcuna ambiguità l’importanza strategica delle investigazioni scientifiche all’interno dell’intero sistema di sicurezza, ribadendo la stringente necessità di continuare a investire in risorse, formazione e tecnologie avanzate”.

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