E’ in stato di fermo un cameriere tunisino di 32 anni che lavora al Magnum locale che si trova in via Emerico Amari. Sarebbe stato lui a sparare a Badr Boudjemai, il cameriere algerino di 41 anni, ucciso con tre colpi di pistola sabato notte in via Roma, a Palermo.

Ecco chi è il presunto assassino

Il fermato per l’omicidio del cameriere algerino è Alì El Abed Baguera tunisino di 32 anni. I carabinieri del reparto operativo sono arrivati a lui grazie alle immagini delle telecamere. Il giovane lavora nel ristorante al Magnum che si trova proprio vicino all’altro locale Appetì sempre in via Emerico Amari dove lavorava Badr Boudjemai. Il provvedimento di fermo è stato emesso dalla procura di Palermo dovrà essere convalidato dal gip.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza lo inchioderebbero. Ieri è rimasto per tutta la giornata in caserma al comando provinciale di Palermo interrogato, insieme ad altri. Gli investigatori hanno stretto il cerchio attorno al sospettato.

Ancora non si sa se è stata recuperata l’arma del delitto e non si conosce il movente anche se sembra legato a screzi nati nel posto di lavoro. Il delitto sarebbe stato ripreso dalle telecamere che avrebbero immortalato l’omicidio. Il provvedimento di fermo è stato emesso dal pm Vincenzo Amico.

La notte dell’omicidio

Erano state due turiste canadesi in vacanza a Palermo che camminavano in via Roma a sentire i colpi di pistola. Li hanno scambiati per petardi. Poi hanno visto il corpo del cameriere nel marciapiede riverso, proprio di fronte al Palazzo delle Poste. A terra non ci sono bossoli di proiettili. L’assassino ha usato un revolver. Pare che possa essere stato un delitto d’impeto.

In via Roma ci sono numerose telecamere. Farmacia, mini market, una banca, di altri esercizi commerciali, quelle del Comune per i varchi della Ztl di via Roma. Nelle immagini ci saranno elementi utili per le indagini. Il cameriere è stato freddato mentre tornava a casa. Aveva mandato un messaggio alla moglie. Ma a casa non è più tornato.

Like this: Like Loading...