Un uomo di 69 anni è stato ucciso a a Palermo. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata accoltellata nel corso di una lite tra vicini avvenuta in via Papa Giovanni XXIII a Bonagia.

Le indagini sono condotte dalla polizia. Sono in corso le ricerche dell’aggressore.

Sul luogo del delitto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno cercato di rianimare la vittima. Ma per lui non c’è stato nulla da fare.

La vittima

La vittima dell’omicidio a Bonagia si chiama Vito Petrino di 69 anni rappresentante in pensione. L’uomo è stato affrontato dall’aggressore armato di coltello. La moglie è stata strattonata durante la fuga dell’assassino. Sul luogo del delitto nei pressi del residence di via Papa Giovanni XXIII ci sono i figli dell’uomo in lacrime.

Per i vicini Petrino era una persona perbene che abitava lì da tempo. Per loro è anche inspiegabile il motivo dell’assassinio.