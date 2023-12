Sigilli al locale teatro dell'omicidio a colpi di pistola

Gli agenti di polizia sono intervenuti questa mattina e hanno apposto i sigilli alla discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi. E’ qui che si sarebbe consumato il delitto. All’interno dei bagni. La discoteca è stata sequestrata e i sigilli sono stati affissi alla saracinesca. I residenti raccontano di continue liti all’esterno del locale e di numerosi esposti presentati contro le urla e gli schiamazzi che si ripetevano ogni sera.

La rissa ed i colpi di pistola

La rissa è scoppiata nella discoteca Notr3 in via Pasquale Calvi pare nei pressi dei bagni. Il giovane è stato colpito con due colpi di pistola al torace e al collo. Sono stati trovati dagli agenti della scientifica qualche altra ogiva segno che l’assassino ha esploso più colpi. Il giovane Rosolino Celesia, residente nel quartiere Cep, è stato portato all’ospedale Civico. Qui è morto. Si sono radunati i familiari, amici e parenti nei pressi del pronto soccorso.

Le indagini per risalire all’assassino sono condotte dalla polizia. Sono in corso i rilievi da parte della scientifica che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della discoteca e della zona.

La vittima

La vittima si chiamava Rosolino Celesia e di lui, al momento, si sa soltanto che era del quartiere Cep. L’omicidio è avvenuto in una zona centrale della città anche se a pochi passi dal quartiere popolare del Borgo Vecchio.

Vertice straordinario in Prefettura

In seguito all’omicidio riunione straordinaria del comitato ordine e sicurezza a Palermo. L’incontro è stato convocato in seguito ai gravi fatti di cronaca avvenuti in queste ore, con l’omicidio del giovane Rosolino Celesia. Il vertice nella sede istituzionale della Prefettura, in via Cavour. Presenti, oltre al Prefetto Massimo Mariani, il questore Vito Calvino, il comandante della Polizia Municipale Angelo Colucciello, il sindaco Roberto Lagalla, l’assessore Maurizio Carta e una rappresentanza degli imprenditori.

