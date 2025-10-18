"Divergenza sulla strategia difensiva"

L’avvocata Rosanna Vella non è più il difensore di Gaetano Maranzano, il giovane di 28 anni che la notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre ha ucciso con un colpo di pistola Paolo Taormina, il barman di 20 anni che lavorava nel pub gestito dalla famiglia in piazza Spinuzza.

Il legale ha rinunciato al mandato e lo ha comunicato ala madre del giovane accusato e inviato la comunicazione in carcere a Maranzano e al tribunale.

“Ho rinunciato a difendere Gaetano Maranzano per divergenze sulla strategia difensiva con la famiglia”, si limita a dire l’avvocata.