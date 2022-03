A Casa Minutella l'infettivologo Antonio Cascio

Omicron 2, giù la mascherina anche se il Covid continua a girare. “Dobbiamo imparare a conviverci”. “Il virus sta circolando e continuerà a circolare ancora per un pò. Anzi, sta circolando forse anche più di prima con la variante Omicron. E’ più contagiosa, quindi purtroppo continueremo ad assistere a tantissimi casi, Nella stragrande maggioranza saranno dei casi lievi o addirittura completamente asintomatici”. Lo ha detto a Casa Minutella l’infettivologo Antonio Cascio.

Omicron 2, ecco chi ancora rischia

Con la fine dello Stato d’emergenza, previsto a fine mese, verranno meno alcune prescrizioni. Per il primario palermitano, favorevole alla proposta di levare le mascherine obbligatorie, è quindi necessario tornare alla normalità. Con alcune sottolineature. Non è il momento di abbassare del tutto la guardia, saranno necessarie alcune precauzioni per le categorie maggiormente a rischio. “Ci saranno persone non vaccinate, persone fragili o molto anziane che purtroppo anche con questa variante potranno avere delle brutte esperienze. E’ necessario ripeterlo ancora una volta: è importante la vaccinazione, Per le persone anziane, poi, anche se sono vaccinate, è meglio cercare di stare lontani dai posti affollati e indossare la mascherina nei locali chiusi soprattutto se ci sono molte persone. Raccomando assolutamente a tutte le persone anziane fragili che prendono farmaci immunosoppressori come i cortisonici di continuare a indossare la mascherina nei locali chiusi. Stessa raccomandazione la faccio anche a chi abbia sintomi del raffreddore. E’ anche una questione di buona educazione”.

Omicron 2, Cascio “difendiamoci anche dall’influenza”

Il virus, quindi, non sparirà improvvisamente e dovremo imparare a conviverci. Secondo Cascio, “dovremo abituarci a convivere con questo virus, considerandolo come una sorta di virus influenzale un pochettino più antipatico”. Cascio auspica un cambio di mentalità: “anche la classica influenza in inverno provoca purtroppo tanti morti, soprattutto fra le persone anziane, i cardiopatici e i diabetici. A prescindere dal Covid, il consiglio di indossare la mascherina per le persone anziane vale sempre anche per difendersi dall’influenza”.