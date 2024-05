La Protezione civile regionale ha pubblicato, per il terzo giorno consecutivo in Sicilia, l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 24 di domani, 19 maggio 2024, e per le successive 24 ore. A Palermo è previsto un livello di allerta classificato come arancione.

Il tempo in Sicilia

Tempo instabile con piogge e schiarite quasi ovunque. Rimangono estive e più alte della media del periodo le temperature. Queste in sintesi le previsioni meteo in Sicilia per sabato 18 maggio.

Pressioni medio-alte interessano la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato. Nello specifico su litorale tirrenico e sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti moderati meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 4050 metri. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature

Rimangono pressoché stazionarie le temperature anche se in alcune città i valori si alzeranno ulteriormente. Massime comprese tra i 27 ed i 33 gradi.

Previsti 31 gradi ad Agrigento, 30 a Caltanissetta, 32 a Catania, 28 ad Ennaa, 29 a Messina, 29 a Palermo, 31 a Ragusa, 33 a Siracusa, 27 a Trapani.

Domenica 19 maggio

L’alta pressione interessa gran parte della nostra regione favorendo condizioni di bel tempo, eccezion fatta per isolati fenomeni pomeridiani.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Rasserena in serata; su litorale ionico e zone interne cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in attenuazione e in rotazione a orientali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Nord. La pressione è pressoché stabile sulle regioni di conseguenza la giornata trascorrerà con un tempo in prevalenza soleggiato, ma il cielo si presenterà spesso nuvoloso o molto nuvoloso. Da segnalare l’arrivo di rovesci o temporali, nel pomeriggio, sugli Appennini emiliani e in Romagna. Venti deboli meridionali, mari generalmente calmi e clima a tratti molto mite.

Centro e Sardegna. Perturbazione in arrivo sulle nostre regioni per cui sin dal mattino ci saranno precipitazioni sparse, localmente intense, tra Toscana e Lazio. Nel corso del giorno tenderà a peggiorare diffusamente con rovesci o temporali con grandine su gran parte dei settori, ma meno lungo le coste adriatiche. Anche in Sardegna avremo un tempo molto instabile. Venti meridionali, clima a tratti caldo.

Sud e Sicilia. Un corpo nuvoloso instabile raggiunge alcune regioni nel corso del mattino pertanto sono previste piogge o locali temporali in Sicilia, Campania, sugli Appennini e sulla Puglia, specie settentrionale. Altrove avremo una nuvolosità sempre ben presente. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, il clima risulterà ancora caldo. I mari saranno localmente mossi.