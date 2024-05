La Protezione civile regionale ha pubblicato oggi l’avviso per rischio incendi e ondate di calore, valido dalle 24 di domani, 18 maggio 2024, e per le successive 24 ore. A Palermo è previsto un livello di allerta classificato arancione.

Caldo in Sicilia

Ancora caldo estivo in Sicilia con sole quasi ovunque e possibili annuvolamenti nel corso della giornata. Queste in sintesi le previsioni meteo per la giornata di venerdì 17 maggio.

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico, litorale meridionale e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Ancora alte le temperature

Ancora alte le temperature nell’isola. Massime comprese tra i 25 ed i 34 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 31 a Caltanissetta, 32 a Catania, 29 ad Enna, 29 a Messina, 26 a palermo, 31 a Ragusa, 34 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile. Le zone maggiormente a rischio di precipitazioni, spesso temporalesche, saranno quelle alpine, prealpine, le vicine pianure e il Friuli. Sul resto della Pianura Padana avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili. Clima mite.

Centro e Sardegna. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo una maggior nuvolosità, associata anche ad alcuni piovaschi, sulla Toscana settentrionale. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Clima mite e mari generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione a matrice subtropicale per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, ma il cielo si presenterà più nuvoloso, specie al mattino, su Sicilia e Calabria, poi si rasserenerà. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi o molto mosso solo lo Ionio. Clima caldo estivo.

Sabato 18 maggio

Correnti secche fanno il loro ingresso in serata determinando un rapido rasserenamento dopo una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio. Nuove deboli piogge in serata; su litorale ionico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera.

Venti moderati dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione aumenta un po’ sulle nostre regioni e così in questa giornata il tempo sarà in gran parte soleggiato. Soltanto sulle Alpi occidentali e a tratti fino in pianura sul Piemonte arriveranno delle precipitazioni a carattere irregolare. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili, i mari risulteranno generalmente poco mossi o calmi. Clima mite.

Centro e Sardegna. Tempo che peggiora parzialmente sulle nostre regioni, infatti la giornata sarà contraddistinta da una mattinata soleggiata con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio tenderà a peggiorare con precipitazioni dal Lazio verso l’Abruzzo e il Molise. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi. Clima caldo un po’ ovunque.

Sud e Sicilia. La pressione diminuisce pertanto la giornata sarà caratterizzata da un progressivo peggioramento del tempo che dalla Sicilia si estenderà al resto delle regioni. Le precipitazioni saranno più consistenti in Sicilia, anche sotto forma di temporale, modeste sul resto dei settori. Venti deboli dai quadranti meridionali, mari che risulteranno mossi. Clima a tratti caldo.