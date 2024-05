Alta pressione protagonista e temperature in ulteriore aumento

Sole e nuvole in Sicilia con temperature che si alzano ulteriormente verso valori elevatissimi e praticamente stivi con picchi di 35 gradi. Queste le previsioni per giovedì 16 maggio.

Un campo di alte pressioni, infatti, abbraccia l’isola garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale e Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Temperature sempre più calde

Sempre più alte le temperature nell’isola. Massime tra i 23 ed i 25 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 32 a Caltanissetta, 32 a Catania, 30 ad Enna, 27 a Messina, 26 a Palermo, 35 a Ragusa, 34 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Un nuovo impulso perturbato raggiunge le nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera via via più instabile un po’ ovunque. Sono attese precipitazioni anche forti, sotto forma di temporale con grandine e isolate trombe d’aria e nubifragi. Fenomeni più intensi su Lombardia e Triveneto. Calo termico al Nordovest. Venti da sud, mari localmente mossi.

Centro e Sardegna. L’alta pressione subtropicale protegge gran parte delle nostre regioni, infatti in questa giornata il bel tempo sarà prevalente e farà pure molto caldo. Soltanto sulla Toscana settentrionale si potranno verificare veloci temporali, a tratti intensi e con grandinate. I venti soffieranno dai quadranti meridionali rendendo il Mare Adriatico molto mosso. Clima estivo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano sospinto da venti umidi meridionali, anche forti, protegge le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto soprattutto su Sicilia, Calabria e coste ioniche in generale. Mare Adriatico e Ionio molto mossi o localmente agitati. Clima estivo.

Venerdì 17 maggio

Tempo stabile ed assolato ovunque in Sicilia anche per venerdì 17 maggio. Nello specifico sul litorale tirrenico tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; su litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. La pressione torna ad aumentare sulle nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con un tempo a tratti instabile. Le zone maggiormente a rischio di precipitazioni, spesso temporalesche, saranno quelle alpine, prealpine, le vicine pianure e il Friuli. Sul resto della Pianura Padana avremo un cielo irregolarmente nuvoloso. Venti deboli da direzioni variabili. Clima mite.

Centro e Sardegna. Alta pressione prevalente sulle nostre regioni pertanto la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso salvo una maggior nuvolosità, associata anche ad alcuni piovaschi, sulla Toscana settentrionale. I venti soffieranno debolmente da direzioni diverse. Clima mite e mari generalmente poco mossi.

Sud e Sicilia. Le nostre regioni sono interessate da un campo di alta pressione a matrice subtropicale per cui la giornata trascorrerà con il bel tempo prevalente, ma il cielo si presenterà più nuvoloso, specie al mattino, su Sicilia e Calabria, poi si rasserenerà. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, i mari risulteranno poco mossi o molto mosso solo lo Ionio. Clima caldo estivo.