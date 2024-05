Punte superiori ai 30 gradi

Instabilità al mattino ma arrivano correnti più secche che favoriscono ampie schiarite mentre le temperature si alzano ulteriormente con punte oltre i 30 gradi. Queste in estrema sintesi le previsioni meteo in Sicilia per mercoledì 15 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio fino a cieli poco nuvolosi; su litorale ionico, litorale meridionale e zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Temperature in ulteriore aumento

Aumentano le temperature nell’isola con picchi superiori ai 30 gradi. Massime previste tra i 24 ed i 31 gradi.

Previsti 30 gradi ad Agrigento, 28 a Caltanissetta, 25 aa Catania, 26 ad Enna, 24 a Messina, 27 a Palermo, 31 a Ragusa, 28 a Siracusa, 26 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Una perturbazione raggiunge le nostre regioni pertanto la giornata sarà compromessa da condizioni di maltempo, infatti su quasi tutte le regioni sono attese precipitazioni a tratti temporalesche e con locali grandinate e colpi di vento. Ci saranno maggiori schiarite sull’Emilia Romagna e in Liguria. Calo termico. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.

Centro e Sardegna. Un campo di alta pressione di stampo africano interessa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà a tratti nuvoloso salvo veloci rovesci sull’alta Toscana. I venti soffieranno da sud con locali rinforzi. Farà caldo con picchi di 27°C a Roma. I mari risulteranno generalmente mossi o molto mosso l’Adriatico.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale raggiunge le nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno con locali rinforzi dai quadranti meridionali mentre i mari risulteranno mossi o quasi calmi a ridosso delle coste. Clima che si riscalda ovunque.

Giovedì 16 maggio

Un campo di alte pressioni si stabilisce in Sicilia garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e litorale meridionale giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti moderati dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da poco mosso a mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da molto mosso a mosso.

Nord. Un nuovo impulso perturbato raggiunge le nostre regioni e così la giornata sarà contraddistinta da un’atmosfera via via più instabile un po’ ovunque. Sono attese precipitazioni anche forti, sotto forma di temporale con grandine e isolate trombe d’aria. Fenomeni più intensi su Lombardia e Triveneto. Calo termico al Nordovest. Venti da sud, mari localmente mossi.

Centro e Sardegna. L’alta pressione subtropicale protegge gran parte delle nostre regioni, infatti in questa giornata il bel tempo sarà prevalente e farà pure molto caldo. Soltanto sulla Toscana settentrionale si potranno verificare veloci temporali, a tratti intensi e con grandinate. I venti soffieranno dai quadranti meridionali rendendo il Mare Adriatico molto mosso. Clima estivo.

Sud e Sicilia. L’anticiclone africano sospinto da venti umidi meridionali, anche forti, protegge le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto, ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto soprattutto su Sicilia, Calabria e coste ioniche in generale. Mare Adriatico e Ionio molto mossi o localmente agitati. Clima estivo.