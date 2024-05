Massime con punte vicine ai 30 gradi

Nuovo campo di alta pressione nell’isola favorisce il diradamento delle nubi e nuvole residue ed il ritorno del sole con temperature che tendono ad aumentare ancora e massime che in alcuni casi sfioreranno i 30 gradi. Così le previsioni meteo in Sicilia per la giornata di martedì 14 maggio.

Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sul litorale ionico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; su litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino.

Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Temperature in lieve aumento e punte vicine ai 30 gradi

Prevista una ulteriore (e lieve) risalita delle temperature nell’isola. Massime comprese tra i 34 ed i 29 gradi.

Previsti 28 gradi ad Agrigento, 27 a Caltanissetta, 26 a Catania, 24 ad Enna, 24 a Messina, 25 a Palermo, 29 a Ragusa, 29 a Siracusa, 25 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Ecco giungere una perturbazione: il tempo peggiora rapidamente lungo tutti i settori alpini e prealpini, poi, nel corso del giorno, piogge e temporali si estenderanno anche alle zone di pianura del Nordovest, raramente su quelle del Nordest. Non sono da escludersi a priori fenomeni molto intensi come nubifragi e grandinate. Da segnalare inoltre dei piovaschi mattutini sulle coste adriatiche.

Centro e Sicilia. La pressione si indebolisce, si avvicina una perturbazione; il tempo risulterà localmente piovoso lungo la dorsale appenninica fin dal mattino, mentre sul resto delle regioni avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Sulla Sardegna, cielo sereno o poco nuvoloso e clima estivo. I venti soffieranno dai quadranti meridionali mentre i mari risulteranno mossi.

Sud e Sicilia. Pressione stabile, ma attenzione a qualche veloce rovescio sui rilievi. La giornata trascorrerà con un cielo spesso molto nuvoloso e se al mattino qualche piovasco potrà interessare la provincia di Reggio Calabria, nel pomeriggio invece la Basilicata e la Puglia montuosa settentrionale. Altrove sarà sempre asciutto. I venti soffieranno dai quadranti meridionali.

Mercoledì 15 maggio

Un campo di alte pressioni abbraccia la Sicilia garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sul litorale tirrenico nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su litorale ionico, sull’Appennino e zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale meridionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio. Venti moderati dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno poco mosso; Canale da mosso a molto mosso; Mare di Sicilia mosso.

Nord. Una perturbazione raggiunge le nostre regioni pertanto la giornata sarà compromessa da condizioni di maltempo, infatti su quasi tutte le regioni sono attese precipitazioni a tratti temporalesche e con locali grandinate e colpi di vento. Ci saranno maggiori schiarite sull’Emilia Romagna. Clima mite. I venti soffieranno dai quadranti meridionali, mari generalmente mossi.

Centro e Sardegna. Un campo di alta pressione di stampo africano interessa le nostre regioni pertanto la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà a tratti nuvoloso. I venti soffieranno dai quadranti meridionali con locali rinforzi. Farà caldo con picchi di 27°C su molte città. I mari risulteranno generalmente mossi o molto mosso l’Adriatico.

Sud e Sicilia. L’anticiclone subtropicale raggiunge le nostre regioni di conseguenza la giornata sarà contraddistinta dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà poco o a tratti irregolarmente nuvoloso dappertutto. I venti soffieranno con locali rinforzi dai quadranti meridionali mentre i mari risulteranno mossi o quasi calmi a ridosso delle coste. Clima che si riscalda ovunque.