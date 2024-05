Massime con punte di 28 gradi

Bel tempo con sole e nuvolosità in aumento rispetto ai giorni scorsi e temperature in aumento. Così le previsioni meteo in Sicilia per lunedì 13 maggio.

Un campo di alte pressioni garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale ionico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata.

Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Temperature

Salgono ancora le temperature nell’isola. Massime previste tra i 22 ed i 28 gradi. Previsti 26 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 27 a Catania, 22 ad Enna, 24 a Messina, 24 a Palermo, 26 a Ragusa, 28 a Siracusa, 24 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Pressione in diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Sin dal mattino sono attese precipitazioni subito sui settori alpini, localmente sotto forma di temporale, ma a carattere irregolare. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, il clima risulterà mite mentre i mari saranno generalmente calmi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto. Non sono attese grosse precipitazioni se non, nel pomeriggio, alcuni temporali a carattere irregolare, sugli Appennini di Umbria, Marche e Abruzzo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, mari calmi.

Sud e Sicilia. Nonostante la pressione sia in diminuzione, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e senza pioggia su tutte le regioni. Ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o a tratti anche coperto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili mentre i mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.

Martedì 14 maggio

La pressione aumenta favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi già dal pomeriggio. Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale e sull’Appennino giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sul litorale ionico cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, salvo parziali aperture durante il pomeriggio; sulle zone interne cieli inizialmente molto nuvolosi o coperti ma con ampi e veloci rasserenamenti dalla tarda mattinata fino a cieli sereni o poco nuvolosi.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a poco mosso; Canale e Mare di Sicilia mosso.

Nord. Ecco giungere una perturbazione: il tempo peggiora rapidamente lungo tutti i settori alpini e prealpini, poi, nel corso del giorno, piogge e temporali si estenderanno anche alle zone di pianura del Nordovest, per poi estendersi alle pianure del Nordest entro sera. Non sono da escludersi a priori fenomeni molto intensi come nubifragi e grandinate. Venti sostenuti dai quadranti meridionali.

Centro e Sardegna. La pressione si indebolisce, si avvicina una perturbazione; il tempo risulterà localmente piovoso lungo la dorsale appenninica fin dal mattino, mentre sul resto delle regioni avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Entro le ore serali però precipitazioni più organizzate interesseranno il Nord della Toscana. Sulla Sardegna, alternanza tra nubi e schiarite, in un contesto asciutto.

Sud e Sicilia. Pressione stabile, ma attenzione a qualche veloce rovescio sui rilievi. Al mattino il tempo risulterà un pochino instabile sulla Sicilia interna e sui rilievi appenninici calabresi, con rapidi acquazzoni. Sul resto delle regioni avremo invece un maggiore e più ampio soleggiamento. Forti venti di Scirocco, mari localmente molto mossi; temperature stazionarie ovunque.