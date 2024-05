Massime comprese tra i 21 ed i 27 gradi

Bel tempo, sole e temperature in risalita. Questo è l’effetto dell’alta pressione che abbraccia la Sicilia per domenica 12 maggio.

Nello specifico su litorale tirrenico, litorale meridionale, sull’Appennino e zone interne cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio.

Venti deboli occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature in leggero aumento

Aumentano le temperature in Sicilia. Massime comprese tra i 21 ed i 27 gradi.

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 24 a Caltanissetta, 25 a Catania, 21 ad Enna, 23 a Messina, 23 a Palermo, 25 a Ragusa, 27 a Siracusa, 22 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. La pressione inizia lentamente a diminuire per cui la giornata sarà contraddistinta dapprima da un cielo poco o irregolarmente nuvoloso, anche coperto sul Triveneto, poi ci saranno nubi sparse in pianura mentre sulle Alpi potranno svilupparsi dei temporali a carattere irregolare. Venti deboli variabili, clima molto mite, anche caldo in Emilia. Mari generalmente calmi.

Centro e Sardegna. L’alta pressione protegge le nostre regioni pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo, infatti il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso dappertutto, anche in Sardegna. Clima caldo, anche estivo in Toscana, Umbria e Sardegna. Venti deboli che soffieranno da direzioni diverse. Mari generalmente calmi.

Sud e Sicilia. L’anticiclone interessa le nostre regioni e così in questa giornata non pioverà da nessuna parte. Il cielo si presenterà poco nuvoloso o con più nubi soltanto sulle coste tirreniche e sui settori centro-orientali della Sicilia. Il clima risulterà mite. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili mentre i mari risulteranno generalmente poco mossi o addirittura calmi.

Lunedì 13 maggio

L’alta pressione prosegue il suo percorso nell’isola e offre tempo stabile ed assolato ovunque.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; su litorale meridionale e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno poco mosso; Canale mosso; Mare di Sicilia da poco mosso a mosso.

Nord. Pressione in diminuzione sulle nostre regioni e così la giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o anche coperto. Sin dal mattino sono attese precipitazioni subito sui settori alpini, localmente sotto forma di temporale, ma a carattere irregolare. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, il clima risulterà mite mentre i mari saranno generalmente calmi.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in diminuzione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso molto nuvoloso o a tratti pure coperto. Non sono attese grosse precipitazioni se non, nel pomeriggio, alcuni temporali a carattere irregolare, sugli Appennini di Umbria, Marche e Abruzzo. I venti soffieranno debolmente dai quadranti meridionali, mari calmi.

Sud e Sicilia. Nonostante la pressione sia in diminuzione, la giornata sarà caratterizzata da un tempo asciutto e senza pioggia su tutte le regioni. Ma il cielo si presenterà spesso molto nuvoloso o a tratti anche coperto. I venti soffieranno debolmente da direzioni variabili mentre i mari risulteranno poco mossi o anche calmi. Le temperature non subiranno sostanziali variazioni.