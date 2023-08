Iniziativa del M5s

È on line da questa mattina il sito web del M5S SOSsanitasiciliana.it, presentato oggi alla stampa dal gruppo parlamentare all’Ars. Lo strumento informatico nasce per raccogliere gli sfoghi e le lamentele dei siciliani per i tanti disservizi che costellano il sistema sanitario regionale oggi quasi sull’orlo del collasso.

“La ormai patologica carenza di medici – si legge nella nota diffusa dal Movimento – si traduce infatti in attese infinite nei pronto soccorso, liste di attesa lunghissime per visite specialistiche ed esami diagnostici strumentali e disservizi e disagi in corsia”.

Le segnalazioni potranno essere fatte in forma anonima oppure potranno essere corredate da nome, cognome ed indirizzo mail del segnalatore.

Di Paola “Tutto sarà verificato”

“Tutte le segnalazioni – ha detto nel corso della presentazione il coordinatore regionale M5S e vicepresidente dell’Ars Nuccio Di Paola – saranno ovviamente verificate e i casi più significativi potranno essere seguiti da ispezioni a sorpresa, oppure da atti parlamentari o interlocuzioni col governo per cercare di trovare immediata soluzione almeno ad alcuni dei problemi. Le segnalazioni, che potranno essere corredate anche da documenti e foto, saranno vagliate dal nostro staff che le smisterà al parlamentare competente per territorio. Il sito è uno strumento per cercare di ridare speranza e fiducia ai cittadini in un momento molto difficile per la sanità che, anche grazie alle segnalazioni, può essere migliorata”.

Assieme a Di Paola hanno partecipato alla presentazione anche il capogruppo Antonio De Luca e Carlo Gilistro, entrambi componenti della commissione Salute. In coda hanno preso la parola le deputata Stefania Campo e Roberta Schillaci. Erano presenti in sala gli altri componenti del gruppo parlamentare.

De Luca ha sottolineato l’importanza del sito, non solo per i cittadini ma anche per gli operatori sanitari “che stanno diventando le vere vittime del sistema, a causa della cronica carenza di personale”. De Luca ha anche sottolineato che il sito potrà anche contribuire ad indagare sull’affollatissimo mondo delle liste di attesa, aggiornandone il dato che è “inaccettabile per un paese civile”, come dimostrano impietosamente i numeri a disposizione: “al 31 dicembre scorso – ha detto il capogruppo M5S – erano in lista d’attesa per il ricovero 39.500 cittadini e 242 mila per una visita ambulatoriale. In pratica, in media, un siciliano su 5, 6 bisognoso di cure è in lista d’attesa”.

Gilistro “Sito non sarà strumento di invettiva”

“Il sito web – ha detto Gilistro – non deve essere uno strumento per l’invettiva o l’insulto stile social, ma deve essere uno strumento che raccoglie spunti per costruire”.

In chiusura gli interventi delle deputate Stefania Campo e Roberta Schillaci. La prima ha sottolineato come il sito possa contribuire a raccogliere ulteriori elementi sulla carenza degli organici delle strutture ospedaliere “ai cui contraccolpi – ha detto la deputata – stiano cercando di tamponare con un disegno di legge che punta a stoppare le assunzioni nelle strutture con l’organico superiore all’80 per cento, per spingere i medici a scegliere le strutture minori, solitamente le più svantaggiate”. Schillaci ha invece sottolineato l’importanza del sito anche in chiave di anticorruzione, “in quanto i medici spesso non denunciano perché temono di essere mobbizzati nelle strutture dove lavorano”.