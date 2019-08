Gere ha sottolineato la grave situazione dei migranti a bordo

“Abbiamo presentato un esposto alla Procura di Roma e a quella di Agrigento per verificare se tutto ciò non rappresenti una fattispecie di reato”. È questo l’annuncio che è arrivato dalla conferenza stampa all’aeroporto di Lampedusa, sul caso Open Arms alla quale hanno partecipato Oscar Camps, fondatore Open Arms; Riccardo Gatti, presidente Open Arms Italia; Richard Gere, attore e attivista per i diritti umani e Gabriele Rubini (Chef Rubio), cuoco e fotografo.

“A differenza di quello che dicono i politici, i governi e qualche giornale, la maggiora parte dei migranti sono cristiani”, ha detto l’attore americano Richard Gere che ieri è salito sulla nave per portare viveri ai migranti presenti sulla nave. “Hanno tutti toccato il mio cuore. Ho parlato con un gruppo di donne sulla nave: una nonna, con la figlia e i nipotini e la loro storia è orribile. Hanno minacciato di fare del male al resto della famiglia se la mamma dei bambini non si fosse concessa sessualmente più volte e lei si è sacrificata”.

Una frecciata anche al ministro dell’Interno Matteo Salvini che viene snobbato dall’attore. “Non sono interessato a Salvini, i politici invece di aiutare queste persone le demonizzano e questo deve finire e può finire se lo facciamo finire noi. Il mio unico interesse è aiutare questa gente. Basta”. Così ha detto Gere rispondendo ai cronisti a Lampedusa in conferenza stampa assieme a Open Arms.

Richard Gere ha aggiunto: “Non sono italiano e sono restio a parlare della situazione politica italiana odierna. Anch’io vengo da un paese dove la situazione politica è bizzarra e dove viene demonizzato chi arriva dal Messico, da El Salvador, da Panama, dall’Honduras”. “Sembra che ci sia una generazione di politici che mette la propria energia nel dividere le persone, come se nel dividere ci fosse del guadagno, che è una cosa idiota. Ma siamo tutti interdipendenti”.

Gere ha anche sottolineato la grave situazione in cui versano i migranti a bordo della nave, ci sarebbero persone che vivono ammassate tra di loro e se la condizioni non è peggiore è grazie ai volontari della nave.