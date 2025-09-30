“Pensavo fosse finita, invece l’11 dicembre, 3 giorni dopo l’Immacolata, 14 giorni prima di Natale, 3 giorni prima del compleanno di mia figlia, come regalo la sinistra mi manda a processo in Corte di Cassazione: o confermano l’assoluzione, oppure potrebbero cancellare 268 pagine di assoluzione, e potrebbero rimandarmi a processo dove rischio 6 anni di carcere”.
Lo ha detto il vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco di Lamezia Terme per la chiusura della campagna elettorale di Roberto Occhiuto in Calabria, rivelando di aver saputo “poche ore fa” la data del processo in Cassazione sul ricorso presentato dalla Procura di Palermo contro la sua assoluzione nel processo Open Arms.
