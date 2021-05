Open day a Palermo e provincia, in un giorno 15 mila vaccinazioni

Dramma nelle campagne di Cianciana, uomo di 62 anni muore schiacciato dal trattore

Un uomo di 62 anni, è morto schiacciato dal trattore mentre si trovava al lavoro in un podere. L’incidente è avvenuto in un terreno lungo la provinciale tra Cianciana ed Alessandria della Rocca in provincia di Agrigento. La quarta vittima in una settimana....