E’ rimasta chiusa per ore la via Oreto la scorsa sera e fino a notte per la fuga di gas. Una ditta che ha eseguito dei lavori di riparazione nel corso dell’intervento ha tranciato un tubo del gas.

E’ scattato l’allarme e sono intervenuti gli operatori di Amg Energia nei pressi de civico 85. A segnalare il problema sono stati i vigili del fuoco che in modo precauzionale hanno chiuso al transito la strada. Il tratto interessato è quello compreso tra le vie Armò e Gabriele Buccola.

Gli operatori del pronto intervento gas hanno effettuato alcuni saggi per individuare il tratto di rete interessato dal problema in modo da procedere al ripristino: le prime verifiche avrebbero confermato che la rete gas sia stata danneggiata da lavori eseguiti in questa porzione di strada per la posa di altri sottoservizi.

E’ intervenuta una ditta che ha lavorato per ore per ripristinare il tubo squarciato e consentire l’apertura dell’importante asse stradale.