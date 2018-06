Sono stati sorpresi nei pressi della discarica di Bellolampo mentre rubavano gasolio dai mezzi. Il giudice del Tribunale di Palermo ha convalidato quattro arresti dei carabinieri della compagnia di San Lorenzo che dopo lunghe indagini sono riusciti a bloccare gli operai infedeli.

Per Giovanni Calò 51 anni dipendente Rap sono scattati i domiciliari. Stesso provvedimento per un muratore Piero Giorgio Schirò 47 anni, bloccato fuori dalla discarica con 820 litri, di questi 500 in una cisterna e il resto in diverse taniche.

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri due dipendenti Rap Salvatore Lullo, 36 anni, e Marco Corona, 45 anni. Altri due operai sono stati rimessi in libertà, ma restano indagati.